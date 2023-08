La Secretaría de Salud del Estado exhorta a los padres a no descuidar las tres comidas fundamentales del día en la dieta de sus hijos, subrayando que el refrigerio escolar, o «lonche», no es un sustituto del desayuno.

Para un lonche escolar equilibrado, los especialistas sugieren incluir frutas o verduras, una fuente de proteína magra y optar por granos integrales. Se recomienda evitar jugos azucarados, optando por agua para hidratar. «La lonchera no reemplaza el desayuno, la comida o la cena», resalta la Secretaría de Salud.

Estas pautas nutricionales buscan fomentar hábitos alimenticios saludables desde la infancia, impactando positivamente tanto en el rendimiento escolar como en el bienestar a largo plazo de los niños.