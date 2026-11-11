A golpes y patadas trató a su pareja; acabó detenido

Un joven de 24 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que su pareja sentimental lo señalara por presuntamente haberla golpeado en el rostro y pateado en las piernas, además de destrozarle su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, donde los uniformados atendieron un reporte sobre una persona agresiva en el cruce de las calles Del Deporte Ciencia y De Tablas.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con una mujer identificada como Claudia, quien denunció que momentos antes había sido agredida físicamente por su pareja sentimental.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto le propinó golpes en la cara y patadas en las piernas. Durante el altercado, también le quebró su teléfono celular.

Ante el señalamiento directo de la afectada, los oficiales detuvieron a Ángel “N”, de 24 años, quien fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal.

Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica por su probable participación en hechos de violencia familiar.