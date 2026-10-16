A golpes quiso resolver la discusión con su pareja

Una mujer de 36 años terminó con lesiones en el rostro luego de ser presuntamente golpeada por su pareja sentimental durante una discusión al interior de un domicilio de la comunidad La Primavera. El señalado fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandas, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte de violencia familiar a través de la frecuencia de radio.

Al llegar, los policías encontraron a Florencia, de 36 años, quien presentaba lesiones visibles en la frente y el labio inferior. Al ser entrevistada, relató que había sostenido una discusión con su pareja, quien presuntamente terminó agrediéndola físicamente.

La mujer identificó directamente a Arturo “N”, de 56 años, como el responsable de las agresiones, por lo que los oficiales procedieron a detenerlo.

Al sitio también acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes revisaron a la afectada y determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.

El sospechoso fue llevado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para que se investigue lo ocurrido y se defina su situación jurídica.