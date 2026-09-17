Sandra “N” y Bryan “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en un robo con violencia ocurrido en el fraccionamiento Villa Natura, donde dos personas fueron golpeadas y despojadas de una motocicleta, dinero y otras pertenencias.

Los hechos se remontan al 7 de junio de 2025, cuando los ahora imputados se encontraban afuera de un domicilio junto con José “N” —previamente vinculado por el mismo caso— y otras dos personas.

Según la investigación, al sitio llegaron las víctimas en una motocicleta y presuntamente fueron sometidas mediante violencia física y psicológica. Bryan “N” y otro de los involucrados habrían golpeado al hombre, mientras que Sandra “N” y otra persona presuntamente agredieron a la mujer.

Durante el ataque, el grupo habría conseguido las llaves y el casco de la motocicleta, además de apoderarse de una cartera, 2 mil 300 pesos en efectivo, un reloj, un teléfono celular y la propia unidad, para después retirarse.

Tras la denuncia y las investigaciones ministeriales, Sandra “N” fue detenida en Villas de Notre Dame y Bryan “N” en Municipio Libre.

Un Juez de Control resolvió vincularlos a proceso por Robo Calificado y Lesiones Dolosas. Ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada y se fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.