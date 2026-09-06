Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -En pleno mes patrio y cuando más trabajo tienen, el Mariachi Vargas de Tecalitlán apartó el día de hoy en su agenda para celebrar por adelantado con el público regio el Grito de Independencia y la fiesta por su 129 aniversario.

La legendaria agrupación hizo historia junto a los artistas más importantes de la Época de Oro, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Lucha Villa y Amalia Mendoza.

Actualmente han tocado para Napoleón, Banda El Recodo, José Favela, sin dejar pasar al más importantes de la época moderna, Luis Miguel.

El Escenario GNP será sede para disfrutar del espectáculo Más Mexicano Que Nunca, con una oleada de las canciones más representativas del mariachi.

Debido a que la cita es a las 18:30 horas, Carlos Martínez, director, voz y violín, y Andrés González, voz y violín, prometieron un show familiar.