Un joven de 20 años, conocido con el apodo de “El Pato”, terminó a disposición de la Fiscalía General del Estado luego de que policías del Mando Coordinado detectaran que presuntamente tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en grado de tentativa.

La detención ocurrió sobre la calle Niños Héroes, en la comunidad de Paso Blanco, municipio de Jesús María, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un sujeto que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva. El individuo se identificó como Brandon N., de 20 años, alias “El Pato”.

Durante la intervención, los policías consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México y encontraron que existía una orden de aprehensión por intento de robo, emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en octubre de 2026.

Ante el resultado de la consulta, Brandon fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial quedó encargada de verificar su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica