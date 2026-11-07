Un joven de 25 años, conocido con el alias de “El Lolo”, terminó detenido en la comunidad de Maravillas, municipio de Jesús María, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraron 27 envoltorios con una sustancia granulada, aparentemente cristal.

La captura ocurrió sobre la avenida Guadalupe, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva, durante la cual le encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía 27 dosis de una sustancia con características similares a las de la droga conocida como cristal.

El sospechoso fue identificado como Julio “N”, alias “El Lolo”, de 25 años. Los envoltorios asegurados arrojaron un peso aproximado de 16 gramos.

Tras el hallazgo, el individuo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.