Un sujeto conocido con el apodo de “El Flaco” fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones dolosas por golpes.

El individuo fue identificado como Joel “N”, de 40 años de edad, quien fue interceptado cuando caminaba sobre la avenida Guadalupe, en la comunidad de Maravillas.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban labores de vigilancia por la zona cuando detectaron que el hombre adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia, por lo que decidieron marcarle el alto y efectuarle una inspección preventiva.

Mientras revisaban sus pertenencias, los oficiales ingresaron sus datos al Sistema Plataforma México y, minutos después, recibieron una alerta sobre un mandamiento judicial pendiente en su contra.

La orden de aprehensión había sido emitida por la autoridad correspondiente en Aguascalientes por el delito de lesiones dolosas por golpes, motivo por el cual los policías procedieron a detenerlo.

Finalmente, Joel fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común, donde se realizarían las diligencias necesarias para confirmar su identidad, descartar que se tratara de un homónimo y determinar su situación jurídica.