Me intercepta K, que acaba de regalarme el libro homónimo (‘K’ de Calasso) y me suelta que:

–¿Ya viste que viene Knausgaard a la FIL?

Knausgaard, ya supone un desafío nomás escribirlo, pues no tengo la manera, más bien no sé, cómo teclear ese diacrítico en forma de pequeño círculo, que los ingleses llaman ring y los noruegos llaman bolle (panecillo) y que alarga las aes para convertirlas en una o doble y cerrada, una complicación en una lengua, la nuestra, que tiene cinco vocales, todas neutras. Aunque, a decir verdad, el asunto del diacrítico es el menor de los problemas para tratar con Knausgaard. Karl Ove. Sobre todo, si considera que su texto de no ficción, es un mamotreto de 6 mil páginas, naturalmente dividido en 6 tomos y que lleva el nombre común de ‘Mi lucha’ (Min Kamp, en noruego, tan parecido a aquel infame Mein Kampf, de Hitler, lo que ya causó polémica en su día) y que me empujé de rabo a rabo, no mucho después de renunciar al Hombre sin atributos de Musil, que sin duda es un libro de más calidad.

Hace mucho que no leo nada de Knausgaard. Nunca he visto en librerías ni el Cuarteto de las estaciones, ni otra cosa de él, a no ser una inquietante novela, Estrella de la mañana, que me saltó en una librería hace un par de años, compré y leí, no sin desasosiego. Basta decir que esa pesadilla demencial, comienza con la siguiente cita de Juan de Patmos: “Y en esos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos”. Toda una promesa para un libro asfixiante.

Un escritor de mi peña, neurótico, creador de libros de superventas, con arranques místicos… El salto mental, no tan acrobático, me lleva directamente a…

Veo que, en mi biblioteca, sepultado entre libros apilados sin concierto, están los seis volúmenes de Mi Lucha, en el orden que los pude conseguir y en el orden de lectura: Bailando en la oscuridad (IV), La isla de la infancia (III), La muerte del padre (I), indudablemente el mejor de los seis: habla de la muerte de su violento padre, quien se encerró a beber hasta matarse; tiene un comienzo luminoso, como rayo matinal: “La vida es sencilla para el corazón: late mientras puede. Luego se para.” Siguiendo el orden: Un hombre enamorado (II), Tiene que llover (V) y Fin (VI), que tardó años en llegar traducido a librerías.

Pero estaba en mi salto mental: Juan de Patmos, que me lleva a Emmanuel Carrére, quien hace una crítica mordaz del segundo Juan, al que, recuerdo, pinta, como un iluminado disfrazado de sacerdote persa, en ese libro, Mi reino, donde habla lo mismo de su conversión al catolicismo (que fue fugaz, seguida de la esperada abjuración: París, en este caso, no valió una misa), que de la imagen de Lucas, el evangelista, del cristianismo primitivo, de los gnósticos, los apócrifos, del infaltable Valentín el gnóstico, algo de los neoplatónicos y donde revela tanto su profundo desequilibrio (es un bipolar diagnosticado), como su inclinación al misticismo.

Carrére, de hecho, ya estuvo en su día en la FIL, donde hace nueve años recibió el Premio Literatura en Lenguas Romances, premio que no recibirá Knausgaard, que escribe en noruego (en un noruego tan desenfrenado, rallante en la verborrea, que parece una lengua distinta a aquella otra en que escribe Jon Fosse) que, hasta donde entiendo (y en esto, como en tantas otras cosas, entiendo bien poco), una lengua romance no es.

Me quedaría aquí, si pudiera, haciendo comparaciones, odiosas y no, entre estos dos escritores a los que he seguido de cerca; estableciendo lo que tienen de diferentes, que es mucho (Carrére es mejor escritor, pero sus ficciones son más bien macabras y flojas) y lo que tienen en común: por ejemplo, a ambos sus libros les han ganado demandas de sus familiares. A Karl Ove de su tío Günter, que le acusa de difamar a la abuela, a la que pinta contagiada del alcoholismo suicida de su padre; a Carrére, entre otras, de una ex esposa que le acusa de violar una cláusula del contrato matrimonial que le prohibía referirse a ella en sus obras, obras que, por otra parte, le distanciaron de su madre.

Cuenta Carrére la historia del abuelo Georges (en Una novela rusa), que colaboró con los nazis y fue seguramente ejecutado por los partisanos, luego de que los nazis huyeron de Francia, lo que le distanció años de su madre, a la que ahora rinde homenaje en Koljós, que es justo uno de los libros que estoy leyendo.

Me quedaría aquí hablando de raleas y dinastías, donde Carrere puede hablar de sus antepasados de la nobleza rusa, de su bisabuelo regicida (que fue de los que mató a zar Pablo I), o de su prima Salomé, que es la primera y única presidenta que ha tenido Georgia y donde Knausgaard no deja de ser un chico noruego, mujeriego, bebedor empedernido, avecindado en Suecia y que toca rock en clubes neoyorkinos. Me quedaría, pero no puedo, se me agota el espacio –y a ustedes la paciencia.

Viene el noruego a Guadalajara, a presentar un libro donde, entiendo, sale a cuento Raymond Carver, y que se llama A donde la historia no llega, del que podré decir algo cuando lo lea. La cita es el lunes en la tarde y allí donde la historia no llega, yo menos, pues aunque pensaba ir, ya me entró esa desazón que suele impedirme regresar a esas ciudades donde he vivido, un asunto que igual da, o igual no, para un artículo para luego. Abur.