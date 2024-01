Cuando se realiza una campaña publicitaria de Google para una marca, la misma plataforma básicamente te pregunta a dónde deseas retener a la gente que le interesas; puedes mandarlos a una dirección web, a tu ficha de Google Maps o inmediatamente a una llamada telefónica. Las tres opciones son muy prácticas, pero… ¿Cuál te conviene?

Si bien dicen que a base de repeticiones uno llega a aprender, no me cansaré de decirte que primero debes definir qué quieres lograr y con quiénes, todo el mundo anhela y merece dinero, pero a lo que me refiero es que manejarás bien tus recursos si conoces a detalle tu mercado, tu posicionamiento y tu público objetivo, los anuncios no se lanzan solamente porque sean bonitos, hay toda una metodología si deseas realmente tener éxito.

Digamos que deseas impulsar los pedidos a domicilio (con tu propia flotilla), recibir reservaciones o agendar citas… salvo que tengas una página web que te solucione lo mencionado, querrás generar tráfico web hacia la misma, pero un contacto más directo la tendrás a través de una llamada por teléfono.

A nadie le gusta estar del “tingo al tango” cuando se va de compras, piensa en lo siguiente: vas a una tienda, seleccionas tus productos, y te diriges a la caja porque ahí te van a cobrar, pero si te mandan a la caja 2, y de ahí a la número tres, y ya recorriste otras dos…¡Se pierde la venta! Con todo respeto, algunos trámites en Gobierno suelen verse así y resulta molesto, ahora imagínate en internet.

En una ocasión, para una campaña de video, un cliente me contaba que le daba más seguridad que su anuncio los llevará a la cuenta de Instagram, así podían ver sus posts, la cantidad de seguidores y la posibilidad de hacer crecer su comunidad. Era válido su planteamiento, pero desde mi punto de vista las cuentas de redes sociales son fáciles de crear, mientras que una página web no se puede imitar, requiere inversión y brinda confianza por ser un espacio propio y personalizado.

Si deseas seguidores, una campaña en Instagram o en tu red social preferida es lo más apropiado; si quieres que sepan quién eres y aprecien tu prestigio antes de contratarte, llévalos a tu página web, expresa bien la esencia de tu marca y en todo caso incluye los íconos de tus redes para que continúe la cadena de comunicación. Créeme que todo lo anterior brinda la certeza de que existes, porque te deshaces de todos los canales no oficiales.

Y en el caso de usar a Google Maps como recurso principal… creo que no necesita explicación. Sólo recuerda esta frase de Peter Drucker que dice: “Eficiencia es hacer las cosas bien; la efectividad es hacer las cosas correctas”.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y X: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano