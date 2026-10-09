Un joven de 18 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que presuntamente le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 15 gramos de una sustancia con características similares a las de la droga conocida como cristal.

El arresto ocurrió sobre la privada Jesús Reyes Heroles, en la colonia Ejido Las Cumbres, al oriente de la capital, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia como parte del Operativo Pescador.

De acuerdo con la información policial, los agentes detectaron a un individuo que mostró una actitud evasiva al notar su presencia, por lo que decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 15 gramos.

El sospechoso se identificó como Derek «N», de 18 años, quien fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Tanto el detenido como la sustancia quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.