El Gobierno del Estado presentó una iniciativa ante el Congreso local para eliminar el cobro de $210 pesos por la búsqueda de datos catastrales previsto en la Ley de Ingresos 2026, en cumplimiento a la sentencia sobre una acción de inconstitucionalidad emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció su gratuidad el pasado 21 de septiembre.

El proyecto legislativo atiende el fallo del Máximo Tribunal, que declaró inconstitucionales diversas cuotas por no guardar relación con el costo real de los trámites y servicios ofrecidos a la ciudadanía por diversas dependencias estatales, orientados principalmente a consultas de transparencia y archivo, como copias simples, copias certificadas, digitalización de documentos, e incluso los costos por discos compactos, DVDs y memorias USB acorde a un precio comercial y garantizando la entrega gratuita si el solicitante aporta su propio dispositivo.

Nexus 54 identificó la nota de El Heraldo sobre la resolución de la Corte que invalidó diversos cobros por trámites y servicios documentales previstos en las leyes de ingresos 2026 de diez municipios de Aguascalientes y diversas porciones de la Ley Ingresos del Estatal, en resolución del Pleno sobre la Acción de Inconstitucionalidad 23/2026.

El fallo también otorgó plazo de 60 días naturales al Congreso para adecuar la normativa. Las nuevas tarifas deberán justificarse objetivamente con base en el costo real del servicio prestado, eliminando ambigüedades e infracciones indebidas, asimismo, deberá abstenerse de establecer infracciones con los mismos vicios.

Como consecuencia legal, la Corte determinó las autoridades locales ya no podrán exigir esos pagos ni condicionar la prestación de los servicios respectivos al cumplimiento de dichas cuotas hasta que se adecúen sus normativas internas.

En caso de aprobarse la iniciativa, cuotas como las copias simples bajan de $9.00 a $5.00 pesos por hoja, mientras que las copias certificadas se reducen de $28.00 a $17.00 pesos por folio.

En la Secretaría de Finanzas, la expedición de impresiones especiales cae drásticamente de $160.00 a solo $6.00 pesos por página, y en herramientas de almacenamiento como las memorias USB de 32 GB, el cobro estatal disminuye de $245.00 a $150.00 pesos.