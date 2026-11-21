Durante el mes de noviembre, cuando la atención pública suele centrarse en la Revolución mexicana y en los acontecimientos que dieron forma a aquella gesta histórica, resulta oportuno volver la mirada hacia otros procesos que continuaron definiendo el rumbo del país y fueron fundamentales para la consolidación de la República. En ese contexto, el 18 de noviembre de 2026 se cumplen cien años de la publicación de Iniquis Afflictisque, la encíclica mediante la cual el papa Pío XI expresó la posición de la Santa Sede frente a las restricciones impuestas a la Iglesia católica en México. Su aniversario ofrece la oportunidad de recuperar uno de los documentos más significativos de la confrontación religiosa de la década de 1920 y examinar los distintos proyectos políticos e institucionales que se enfrentaron en aquel periodo.

La encíclica apareció en un momento de profunda tensión. La Constitución de 1917 había establecido disposiciones que limitaron la participación de las instituciones religiosas en la vida pública. Sin embargo, fue durante el gobierno de Plutarco Elías Calles cuando las diferencias adquirieron mayor intensidad. La aplicación de las disposiciones constitucionales y la promulgación de la llamada Ley Calles, en 1926, provocaron una ruptura que llevó a los obispos mexicanos a suspender el culto público a partir del 31 de julio de ese año. El conflicto dejó de ser únicamente jurídico y político para alcanzar la vida cotidiana de comunidades enteras.

En el documento, Pío XI presentó la situación mexicana como una persecución contra la Iglesia. Denunció la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos, la limitación del número de sacerdotes, la clausura de instituciones educativas y religiosas, así como las restricciones para ejercer el culto. Llama la atención que reconoció la resistencia del episcopado, del clero y de los fieles. En uno de sus pasajes sostuvo que “los católicos mexicanos habían demostrado una firmeza comparable con la de quienes, en otros momentos de la historia, sufrieron por defender su fe” (Pío XI, 1926).

No obstante, la postura de la Santa Sede debe contrastarse con la tradición republicana que defendió la separación entre la Iglesia y el Estado. Desde los primeros años de vida independiente, México enfrentó el desafío de construir instituciones civiles propias y consolidar la soberanía de la República. La influencia que la Iglesia había conservado desde el periodo virreinal en ámbitos como la educación, la propiedad y la vida política fue considerada por los sectores liberales un obstáculo para la autonomía del poder público. La separación no surgió, por tanto, únicamente de una diferencia religiosa, sino también de la experiencia de un país que buscaba evitar que una institución distinta del Estado interviniera en las decisiones fundamentales de la República. En la década de 1920, ese principio volvió a ocupar un lugar central, aunque su aplicación derivó en medidas que afectaron el ejercicio de la libertad religiosa.

Leer Iniquis Afflictisque desde la perspectiva histórica exige reconocer que se trata de una fuente producida por una autoridad religiosa que buscaba denunciar las medidas del gobierno mexicano, fortalecer la cohesión de los católicos y presentar el conflicto ante la comunidad internacional. Su lenguaje expresa una postura institucional y permite conocer cómo el Vaticano interpretó la crisis y qué argumentos utilizó para legitimar la resistencia católica.

La perspectiva historiográfica permite ampliar esta lectura. El historiador Damián López advierte que la Guerra Cristera afectó a diversos grupos sociales y que su estudio requiere reconocer la complejidad del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el Estado revolucionario. En una línea semejante, González Morfín (2024) señala que las primeras interpretaciones del conflicto estuvieron marcadas, con frecuencia, por posiciones apologéticas y visiones maniqueas.

A cien años de su publicación, la encíclica conserva un importante valor documental e historiográfico. Su estudio permite comprender no solo la posición de la Iglesia ante las políticas del gobierno de Calles, sino también las tensiones que acompañaron la consolidación del Estado mexicano y la defensa de la soberanía republicana. En sus páginas se encuentran dos concepciones distintas sobre los límites de la autoridad religiosa y el poder civil, cuya confrontación dejó una profunda huella en la historia del México contemporáneo.