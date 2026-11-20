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CIUDAD DE MÉXICO: Tras su encuentro con su homólogo Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que busca concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en la próxima cumbre del G20, a celebrarse en diciembre en ese país, y de paso descartó un tratado de libre comercio con China.

Durante una rueda de prensa ofrecida antes de emprender su viaje de regreso a México, al término de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Sheinbaum expresó su esperanza de alcanzar pronto un pacto con el país vecino para la reducción de aranceles.

«Fue una reunión muy cordial y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México, un acuerdo más definitivo en este diciembre», declaró.

La Mandataria detalló que, para lograr esa reducción arancelaria, su Administración ha trabajado durante un año y medio en diversos asuntos de interés mutuo.

«A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles y para ello hemos venido trabajando durante prácticamente año y medio, en algunos asuntos que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés», explicó.

La próxima cumbre del G20 se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Florida. Al respecto, precisó que en su reciente reunión bilateral con Trump sólo hablaron de comercio y no se abordaron asuntos de seguridad ni migración.

En contraste, aseguró que su visita a China marca una nueva era bilateral, aunque rechazó buscar un acuerdo comercial formal con esa nación y afirmó que este acercamiento no provocará roces ni afectará el vínculo con Washington.

«No va a afectar la relación con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con ellos; la integración económica es muy grande. Lo que deseamos con China es una mayor cooperación en distintos temas», sostuvo.

Ante la insistencia de la prensa sobre si tras estos acercamientos consideraba necesario un tratado de libre comercio con Beijing, la Presidenta detalló que durante su gira se firmaron distintos memorándums de entendimiento, además de recordar la petición que hizo al Mandatario chino, Xi Jinping, para enviar un nuevo oso panda al Zoológico de Chapultepec.

«En el caso de turismo, planteamos que el próximo año, cuando se cumplen 55 años de relaciones diplomáticas, pueda designarse como un año del turismo entre México y China. En salud aún no se firma el memorándum, pero acordamos cooperaciones muy importantes, tanto en intercambio de conocimiento como en la incorporación de los avances de China en hospitales inteligentes a nuestro País», puntualizó.

Por último, informó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para participar en una reunión de alto nivel enfocada en inversión y comercio.

Tras la conferencia, Sheinbaum abordó a las 22:40 horas locales (8:40 horas de ayer de México) su vuelo de regreso en el Aeropuerto de Shenzhen-Bao’an, operado por China Southern Airlines, con arribo programado durante la madrugada de hoy para encabezar la ceremonia y el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.