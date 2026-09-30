Juan “N”, alias “Cheque”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, luego de que presuntamente fuera sorprendido con varias dosis de marihuana en el fraccionamiento Jardines de Casa Nueva II.

De acuerdo con los datos presentados ante el Juez de Control, el hombre fue detenido el pasado 18 de septiembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Durante la intervención, los agentes presuntamente encontraron entre sus pertenencias una bolsa de material sintético transparente, dentro de la cual había 20 bolsas de plástico con cierre hermético que contenían vegetal verde y seco.

El material asegurado quedó bajo análisis de un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que se trataba de Cannabis sativa, con un peso neto total de 80.76 miligramos.

Con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el caso llegó ante la autoridad judicial, que resolvió vincular a “Cheque” a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de venta.

Además, el juez le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.