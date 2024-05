Luego de una persecución y balacera, policías estatales frustraron el robo con violencia de un automóvil, en hechos que ocurrieron el martes por la mañana en las calles del fraccionamiento Trojes de Alonso. Al desplegar un operativo de búsqueda en el que participó el helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal, más tarde fue detectada la unidad automotriz mientras circulaba por la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Jalisco. Tras una intensa persecución, se logró recuperar el vehículo robado, además de capturar a un sospechoso.

A las 10:00 de la mañana, el número de emergencias 911 recibió un reporte informando que en las calles del fraccionamiento Trojes de Alonso, al norte de la ciudad, se había registrado el robo con violencia de un automóvil Mercedes Benz, modelo 2015, color gris con placas de circulación AAG-091-B de Aguascalientes.

Se estableció que un trabajador de un taller de servicio fue interceptado por dos delincuentes, quienes lo amenazaron con una pistola tipo escuadra y lo despojaron de la unidad. De inmediato, se implementó un operativo en el que participaron policías estatales y preventivos de Aguascalientes y Jesús María, además de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, a través del monitoreo de las cámaras de vigilancia del C5i, se detectó el coche Mercedes Benz desplazándose por la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Jalisco, en dirección norte a sur.

Los policías estatales de la División de Carreteras iniciaron su persecución y, aunque una patrulla bloqueó el paso, el conductor logró evadirla y trató de escapar. Esto provocó que los oficiales dispararan sus armas de servicio en varias ocasiones mientras continuaban la persecución policial, que incluyó la participación del helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal.

Varias patrullas persiguieron al sospechoso y a la altura del kilómetro 004+150, casi frente al entronque con la carretera estatal No. 13 que conduce a la Ciudad de los Niños, el automóvil se accidentó luego de que el conductor perdiera el control y saliera de la carretera.

Aunque el delincuente intentó escapar corriendo hacia el monte, no logró su objetivo y momentos después fue capturado. Se identificó como Raúl Abraham, de 21 años, originario del estado de Jalisco, y fue trasladado a la Unidad de Combate al Robo de Vehículos de la FGE, donde quedó sujeto a investigación por parte de los agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI.

Cabe destacar que agentes del Grupo Canino K9 de la Policía Estatal revisaron exhaustivamente el coche Mercedes Benz en busca de la pistola utilizada en el asalto o de posible droga, pero la unidad se encontraba “limpia”.