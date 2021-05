Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-A seis días de las elecciones en el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hablar de cuestiones electorales durante la conferencia matutina.

“Nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, y desde luego jueves y viernes, no hablemos de cuestiones político electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación”, señaló.

El Mandatario federal dijo que hablar de algún candidato o partido podría significar un “golpe”, por lo que llamó a no preguntar sobre el tema electoral.

“No es nada extraño porque en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, nerviosismo, entonces que no nos metamos con eso, que ojalá no me pregunten de este tema, que no se mencione a personas”, comentó.

“Que no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir ‘el candidato de este partido es un sinvergüenza’, o ‘este candidato está haciendo bien las cosas, o son víctimas de calumnias’, que no hablemos de eso, porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a los candidatos o partidos”.