Jorge Ricardo, Óscar Uscanga y Benito López Agencia Reforma

VILLAHERMOSA, Tabasco.-Tres días después del secuestro de 31 migrantes en Reynosa, tanto el Gobierno federal como el de Tamaulipas aseguran no tener información sobre qué grupo criminal perpetró el crimen, el paradero de las víctimas o incluso, sus nacionalidades.

Y, aunque fuentes extraoficiales aseguraron que la mayoría de las víctimas son venezolanas, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio anoche un primer reporte oficial señalando que cuatro de sus connacionales estaban en el grupo de plagiados.

«En este secuestro múltiple en México hay cuatro colombianos», publicó en redes sociales.

«La Embajada colombiana en México coordina con el Estado mexicano el rescate sanos y salvos».

En cuanto a Grupo Senda, empresa a la que pertenece el autobús número 9570 del que el sábado se llevaron a 31 personas, de 36 que viajaban en él, no ha atendido a solicitudes de información.

Tampoco se han dado datos de los cinco viajeros que no se llevaron los criminales.

Después de no abordar el tema durante su mañanera en Tabasco, tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicaron ayer que sólo había un operativo y la investigación por el secuestro múltiple ocurrido cerca de las 19:26 horas del sábado, en la Autopista Reynosa-Matamoros, a la altura del municipio Río Bravo.

«Tenemos el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación», dijo en entrevista AMLO. «Yo creo mañana (hoy) vamos a tener más información.

«La Secretaría de Seguridad Pública (está investigando). No, no, no se sabe (el grupo criminal implicado)», agregó.

«Se sabe que es un camión, con 30, 31 migrantes. Ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos».

Los 31 migrantes fueron secuestrados la tarde del sábado, pero el Gobierno de Tamaulipas lo reportó hasta la tarde del lunes y no ha dado información sobre los cinco pasajeros a los que los criminales no se llevaron.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se limitó a informar que abrió una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad.

Fuentes de seguridad dijeron a Grupo REFORMA que la Fiscalía estatal está a la espera de que el o los conductores del autobús afectado, así como Grupo Senda, proporcionen información sobre los hechos.

Personal de la dependencia local seguía ayer con la recopilación de información y testimonios, principalmente obtenidos de conductores, para tratar de establecer el paradero de las víctimas.

En Villahermosa, Tabasco, la Secretaria de Gobernación dijo que el tema fue tratado ayer en la reunión sobre seguridad matutina, sin agregar mayores datos.

«Se está haciendo la investigación», expresó. «Hoy se informó en el gabinete de seguridad y vamos a estar dando mayor información».

Alcalde agregó que sabía lo que se había informado en los periódicos.

Es la situación tres días después: ninguna autoridad sabe.