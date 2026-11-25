Juan Manuel Frausto Aguayo Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Interpretar una canción ante un palenque abarrotado en Reynosa, le habría costado la vida a Valentín Elizalde, «El Gallo de Oro».

Valentín Elizalde siempre llevaba una cadena de oro con un gallo como amuleto. Se lo habían bendecido cuando bautizó a su primera hija, pero de poco le sirvió aquella madrugada en Reynosa, Tamulipas.

«El Gallo» siempre supo que su voz no era la más prodigiosa. Él mismo lo aceptaba. Sin embargo, su carisma, su entrega en el escenario y su humildad lo fueron posicionando entre la gente.

Su canto extremadamente nasal y su tendencia a alargar las vocales hasta el infinito en cada fraseo fueron su marca registrada.

Sus primeras oportunidades vendrían de la mano de Juan Diego Cota, empresario de Sonora, quien buscaría la forma de meterlo en los bailes.

Valentín estuvo en la banda Hermanos Morales así como en La Banda Triguera de Ciudad Obregón, Sonora, hasta que después formó la Banda Guasaveña, con su primo «El Tano».

Poco a poco empezó a abrirse camino, pero no fue hasta inicios de la década de los 2000 cuando su carrera despuntó de forma descomunal.

En Guadalajara llenaba cualquier sitio en el que era anunciado.

Con chamarra de piel, sombrero, pantalón de mezclilla, y su infaltable cadena de oro con el símbolo de «El Gallo», siempre alborotaba a los presentes

Parte del éxito que empezó a tener Valentín se debió también a los narcocorridos que interpretaba y eso, irónicamente, sería el motivo de su final.

Esa noche abrió el concierto con su canción «A mis enemigos». La canción, integrada en su álbum «Vencedor», había sido tomada por una persona afín al «Chapo» Guzmán, que usaba el seudónimo «matazetas» y la subió a YouTube con ejecuciones cometidas contra presuntos Zetas. Luego en el show, la repitió.

Presuntamente esa noche se encontraba entre el público Jaime González Durán, «El Hummer», uno de los fundadores del grupo criminal de Los Zetas, por lo que la canción no le cayó en gracia.

La presentación de Valentín duró alrededor poco más de 2 horas y cantó y bailó con admiradoras hasta que su show terminó a las 2:15 horas del 25 de noviembre.

El cantante tardó 20 minutos en cambiarse en el camerino, pero sus fans lo esperaron para saludarlo y felicitarlo.

Durante media hora el sonorense complació a sus seguidoras, se tomó fotografías, firmó autógrafos y cerca de las 3:00 horas se despidió.

Ya cerca de las 3:10 horas, la camioneta Suburban 2007 negra en la que viajaban el cantante y tres acompañantes, salió a toda velocidad del palenque.

Mario Mendoza, su representante, presuntamente le informó a Valentín que había hecho enojar a «El Hummer» por cantar la canción.

Poco después se dieron cuenta de que eran seguidos.

Apenas habían avanzado 100 metros cuando frente al rodeo de la Feria dos vehículos los interceptaron obligándolos a detenerse, los rodearon y tres sujetos descendieron para acribillarlos.

Días después, el cuerpo de Elizalde fue trasladado vía aérea a Ciudad Obregón, Sonora, a donde llegó junto con los restos de su mánager.

El crimen quedó en la impunidad, pues nunca se supo realmente el móvil. Algunos culpan al «Tano» Elizalde, otros a los Zetas y unos más a un supuesto amorío.

Sin embargo, no se le vinculó de manera directa con el ataque contra Valentín.

«El Tano» Elizalde se casó con la ex mujer de Valentín, Gabriela Sabag, por lo que se colocó en el centro de la polémica, pero siempre ha negado que tuviera alguna participación en el crimen.