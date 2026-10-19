Soñar no cuesta y menos cuando suponen que hay tiempo para acomodar las aspiraciones. El diputado local Maximiliano Ramírez ya trazó su ruta electoral y, aunque no esconde que su mayor anhelo es convertirse en alcalde de Aguascalientes, reconoce que por ahora la competencia está cuesta arriba.

PARA QUE NADIE TERMINE COMO CALAVERA, la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, encabezada por Cristian Castro, prepara un operativo de inspección en los establecimientos que participarán en el Festival de Calaveras. Antes de que arranque la celebración, habrá un barrido para verificar las condiciones de higiene y prevenir riesgos entre los asistentes. La intención es que los comerciantes cumplan con las disposiciones sanitarias, particularmente quienes venden alimentos. Porque una cosa es celebrar a los muertos y otra que un antojito en malas condiciones termine mandando a los vivos al hospital… SOÑAR NO CUESTA y menos cuando suponen que hay tiempo para acomodar las aspiraciones. El diputado local Maximiliano Ramírez ya trazó su ruta electoral y, aunque no esconde que su mayor anhelo es convertirse en alcalde de Aguascalientes, reconoce que por ahora la competencia está cuesta arriba. Así que, mientras llega su momento, no descarta una diputación federal, siempre que las condiciones políticas se acomoden. Para respaldar sus aspiraciones, presume cinco años en el Congreso del Estado, más de 200 iniciativas y 100 decretos, además de su paso por la administración pública. Eso sí, asegura que respaldará a quien designe su partido para la capital. Por lo pronto, el sueño de la alcaldía queda guardado en el cajón, pero con la llave puesta… Y COMO CONTAGIO, el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, tampoco quiere quedarse fuera del reparto de candidaturas rumbo a 2027. El funcionario ya registró su aspiración a la gubernatura, aunque por ahora asegura que tiene toda su atención puesta en las responsabilidades de la Secretaría de Salud. Eso sí, dejó claro que cuando lleguen los tiempos oficiales y la legislación lo permita, entrará formalmente a la contienda. De momento, la receta es cumplir con el encargo institucional mientras madura el proyecto político. Porque una cosa es atender la salud de los aguascalentenses y otra muy distinta renunciar a la posibilidad de despachar algún día desde Palacio de Gobierno… EL QUE NO CORRE, VUELA y el senador panista Toño Martín anda recorriendo colonias y comunidades del sur de Aguascalientes, escuchando inquietudes, recogiendo propuestas y estrechando manos. Según explicó, la intención es mantener contacto con las familias y llevar sus necesidades al Senado de la República. Curiosa coincidencia que, conforme se acerca 2027, aumenten las ganas de caminar las calles y escuchar al pueblo. Por ahora son visitas de trabajo, aunque en política hasta los paseos tienen calendario electoral… DEL AZADÓN AL CONTROL REMOTO, el campo de Aguascalientes incorpora nuevas tecnologías para enfrentar las contingencias climáticas. Según la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, ya operan entre 70 y 80 drones para fumigación y control de plagas, propiedad de agricultores con parcelas de 30 a 40 hectáreas o de empresas que rentan el servicio. Los aparatos permiten trabajar incluso en terrenos inundados, mientras el frijol de temporal muestra mayor resistencia que el maíz. La modernización suena prometedora, aunque falta ver si los pequeños productores también podrán subirse a ella o tendrán que seguir mirando la tecnología desde abajo… HABLANDO DE HACERSE UN LUGAR en la historia, resulta que las mujeres que contribuyeron a fundar Aguascalientes tendrán finalmente un espacio en la Plaza de las Fundadoras y los Fundadores, cuya remodelación costará alrededor de 3 millones de pesos. El alcalde Leo Montañez anunció que el proyecto incluirá la escultura del león —que ya le hemos presentado en las páginas de El Heraldo— y la incorporación de los nombres de mujeres novohispanas y peninsulares que, hace 451 años, participaron en la construcción económica y social de la naciente villa. La intención es corregir una memoria histórica en la que, tanto en la plaza como en el Salón de Cabildo, los varones se llevaron prácticamente todos los créditos. Más vale tarde que nunca, aunque hayan tenido que transcurrir cuatro siglos y medio para recordar que Aguascalientes no se fundó únicamente con hombres… DE ANTIGÜEDAD, la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, encabezada por Amada Herlinda Martínez Ramos, reconoció a empleados con largas trayectorias laborales. José Héctor Martínez González recibió una distinción por 55 años de servicio y Abel Lucio Ramos por 45, mientras Concepción del Carmen Paredes Villalpando agradeció el homenaje en representación de sus compañeros. La dirigente sindical destacó que recuperar estas ceremonias fue uno de sus compromisos de campaña. Con semejante antigüedad, los homenajeados han visto pasar administraciones, directores y promesas de mejoras que seguramente ya perdieron la cuenta… MÁS VALE TAPAR GOTERAS, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó más de 2.7 millones de pesos a rehabilitar la presa Plutarco Elías Calles. Su directora local, Rocío Reyes Gaytán, informó que los trabajos incluyeron puertas de seguridad, protecciones metálicas, alumbrado, vigilancia, impermeabilización y una junta hidráulica de mil 400 milímetros. Las obras forman parte del programa federal K111, destinado a conservar y modernizar presas. Nada mal que se acuerden de darle mantenimiento a una infraestructura centenaria; ahora solo falta que las lluvias hagan su parte, porque de poco sirven las instalaciones relucientes si el agua no llega…