Sigue sumando capítulos la inconformidad en el IMSS y, después de una semana de marchas y reclamos, los trabajadores de Aguascalientes ahora preparan las casas de campaña para instalar un plantón permanente frente a la Sección XXI del SNTIMSS.

MUY BIEN LUCE el crecimiento económico en los informes, aunque no siempre alcanza para llegar al siguiente día de pago. Entre inversiones millonarias, dinamismo industrial y generación de empleos, miles de familias descubren que tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes. La renta, la despensa, el transporte, los servicios y los gastos escolares se encargan de desaparecer la quincena antes de que pueda disfrutarse. Y si aparece una enfermedad o algún imprevisto, siempre queda el recurso de endeudarse. Para quienes trabajan jornadas completas, ahorrar se ha convertido en un lujo y cambiar de empleo, en una apuesta arriesgada. Las mujeres, además, suelen cargar con buena parte del trabajo doméstico. Así que, mientras los indicadores económicos presumen buena salud, los bolsillos de muchos trabajadores siguen en terapia intensiva. Porque una cosa es que crezca la economía y otra muy distinta que el dinero alcance… SIGUE SUMANDO CAPÍTULOS la inconformidad en el IMSS y, después de una semana de marchas y reclamos, los trabajadores de Aguascalientes ahora preparan las casas de campaña para instalar un plantón permanente frente a la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTIMSS). Carlos Rea, trabajador del Hospital General de Zona número 2, explicó que la protesta comenzaría la noche del domingo y se mantendría hasta obtener respuestas sobre el incremento salarial que consideran insuficiente y las deficiencias en sus centros de trabajo. La movilización forma parte de una protesta nacional y, según sus organizadores, no pretende bloquear vialidades ni perjudicar a terceros. Por lo pronto, las negociaciones siguen pendientes y los inconformes se disponen a cambiar las marchas por noches de campamento, mientras esperan que sus demandas encuentren respuesta… DE TODO HAY EN LA VIÑA LEGISLATIVA, y en el Congreso del Estado las iniciativas abarcan desde la maternidad hasta la inteligencia artificial. El diputado Omar Valdés propuso garantizar que las mujeres embarazadas reciban información oportuna sobre programas públicos de salud, nutrición, apoyo psicológico, movilidad, protección social y prevención de la violencia durante el embarazo, parto y puerperio. Por su parte, Alejandra Peña y Ana Gómez plantearon incorporar el artículo 6.º Bis a la Constitución estatal para regular el uso de inteligencia artificial en el sector público, evitar que los algoritmos sustituyan la responsabilidad humana y garantizar que los ciudadanos sepan cuándo interviene esta tecnología en las decisiones de autoridad. En otro frente, Nancy Gutiérrez anunció reformas para establecer reglas de acceso de mascotas a espacios públicos y negocios que voluntariamente acepten animales, sin modificar la legislación del transporte público. Y para completar la jornada, el Congreso aprobó disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en la investigación científica, que obligan a declarar su utilización, verificar los datos y citar las fuentes, bajo responsabilidad de los autores… VISITANTES QUE NADIE INVITÓ tienen las ciclovías de Aguascalientes: los motociclistas que las utilizan como carriles alternos, con el consiguiente riesgo para quienes se desplazan en bicicleta. Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta, señaló que esta invasión constituye uno de los principales problemas de seguridad para los ciclistas y anunció que ya existe coordinación con la Dirección de Movilidad y asociaciones de motociclistas para reforzar la vigilancia. Reconoció que resulta imposible colocar un agente de tránsito detrás de cada motocicleta, por lo que también apeló al respeto de las disposiciones viales. El asunto es sencillo: las ciclovías están destinadas a las bicicletas, aunque algunos conductores de vehículos motorizados todavía no parecen darse por enterados… NI LOS LOROS NI LAS GUACAMAYAS se han librado de las irregularidades en Aguascalientes, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intervenido 30 ejemplares de fauna silvestre durante los últimos dos meses. Vicente Díaz Núñez, titular de la dependencia en el estado, explicó que buena parte de las actuaciones deriva de denuncias ciudadanas, aunque aclaró que no toda sospecha termina en infracción. Primero se revisan permisos, procedencia y planes de manejo, y después se determina qué procede. En alrededor del 80% de los casos atendidos, los propietarios han optado por entregar voluntariamente los animales, algunos de los cuales fueron trasladados a instalaciones especializadas dentro y fuera del estado. Cuando se acreditan posibles delitos relacionados con especies protegidas, también pueden iniciarse procedimientos penales. Así que tener un ejemplar exótico en casa no necesariamente constituye una falta, pero sí exige contar con los papeles en regla… PARA QUIENES PREFIEREN asegurar el patrimonio antes que lamentar las pérdidas, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas prepara su Foro Regional Aguascalientes 2026, que reunirá a unos 400 participantes el 29 de octubre, desde las 8:00 horas, en Ficotrece. J. Refugio Náñez Rodríguez, presidente del organismo, anunció cinco conferencias sobre desarrollo empresarial, educación financiera, liderazgo y protección patrimonial. Entre los ponentes figuran Arturo Black, especialista en comunicación y negociación; Cuitláhuac Pérez Cerros, director de MAINDSTEEL y presidente del Clúster Industrial Automotriz; Jesús Farías, con más de 50 años en el sector asegurador; Óscar Garza, vinculado con la industria Insurtech, y Raúl Kuri, directivo de GNP. La convocatoria está abierta a empresarios, agentes y público en general, porque hablar de seguros también implica aprender a prevenir riesgos antes de que llegue la factura…