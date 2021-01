Nueve de los once municipios del interior, se encuentran a poco de alcanzar el nivel máximo, dentro de los parámetros de medición del Indicador Estatal Covid (IEC). Aguascalientes, Calvillo, El Llano, así como Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, además de San Francisco de los Romo, Tepezalá y San José de Gracia, se encuentran en grado tres.

Por lo anterior, a excepción de los municipios de Cosió y Asientos quienes de acuerdo al IEC se encuentran en grado dos fase amarilla, continuarán estando a sujetos de las medidas emergentes para contrarrestar el alto número de contagios por Covid. Entre ellas, destacan el cierre de giros reglamentados hasta las 23:59 horas, reducción a la mitad de su aforo a licencias comerciales no esenciales, además de la suspensión de espectáculos en espacios públicos abiertos cerrados, lo mismo con fiestas patronales y las visitas a los panteones. Cabe mencionar que los negocios con giros reglamentados tendrán que cerrar a las 23:59 horas. En mercados y centrales de abasto, el control de aforo debe no ser mayor al 50 por ciento de su capacidad.

Para los once municipios del interior, quedan prohibidas la realización de fiestas o eventos sociales en la vía pública durante una semana más, en la espera de que el siguiente Indicador Estatal Covid pueda ir evolucionado positivamente. En el caso de Asientos y Cosió, quedan suspendidas las visitas al panteón, así como los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados y fiestas patronales, mientras que negocios de vida nocturna podrán cerrar hasta las 02:00 horas. Tianguis, mercados y centrales de abasto, podrán operar con control de aforo. (Por Rubén Torres Cruz/Heraldo Digital).