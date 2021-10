En México y en nuestro estado la principal problemática bucal es la caries con una prevalencia de más del 90% y en segundo lugar se ubica la enfermedad de las encías debido a la falta de cultura de la gente de acudir al dentista a revisión por lo menos una vez año, así lo señaló Italia Marín Bosque, integrante del Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes.

Afirmó que todos los esfuerzos debieran estar enfocados a la prevención dado que estas dos enfermedades son tratables y totalmente prevenibles. Indicó que el problema de la caries en México se debe a que no hay una cultura de la prevención ni la concientización entre la población de acudir cuando menos una vez al año a la consulta, a pesar de que en el país los servicios de salud tanto públicos y privados son muy completos. “Más bien no se paga para una visita de prevención. La gente cree que se paga un dinero por nada y no hay el hábito de acudir al dentista por lo menos una vez al año, porque los servicios existen a nivel público y privado”.

Recordó que hay países que incluso tienen erradicado el problema de la caries tales como Suecia y algunos otros escandinavos, por lo que es necesario comenzar con la preparación y la educación de las futuras madres para darles instrucciones acerca del cuidado de los dientes tanto de ellas mismas como de los bebés que vayan a nacer para que les den el seguimiento en casa en cuanto a la higiene y de todas las medidas de prevención de esta enfermedad que da tantas molestias.

Apuntó que en países como Canadá, el cepillado de los dientes de los niños por normatividad lo deben hacer los papás hasta los 7 u 8 años y no es una tarea que dejan a los menores, lo cual garantiza que haya una minuciosidad en la higiene dental. En ese sentido, dijo que desde la aparición del primer diente, aunque sea de leche, se debe mantener limpio y si al principio no se pueden usar algunos cepillos, por lo menos se recomienda el uso de algunas gasas para la limpieza de los dientes de los bebés.

Lo anterior se desprendió al dar a conocer la realización del XXXV Congreso de Actualización Odontológica 2021 en su edición virtual a efectuarse el 15 y 16 de octubre y que es organizado por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Aguascalientes donde se tratarán temas de ortodoncia, endodoncia y restauraciones protésicas con la participación de ponentes nacionales y locales.