Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso por la igualdad y recordar a las mujeres que lucharon en las grandes transformaciones de México.

“Se conmemora un aniversario más del día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad. No es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres, recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad”, señaló en conferencia.

“Mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las regiones de nuestro País, mujeres que lucharon en las tres grandes transformaciones de México, que lucharon en la Independencia, en la Reforma, en la Revolución, que lucharon en los últimos tiempos para avanzar en la igualdad de derechos políticos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales”.

El Mandatario federal justificó que las vallas alrededor de Palacio Nacional fueron colocadas para evitar actos de violencia y cuidar a las mujeres que protestan este 8 de marzo.

“Nuestro Gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México, no se va a usar nunca la Policía ni el Ejército para reprimir al pueblo, somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia.

“Para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime o se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aun de manera violenta”, aseguró.

‘Rompimos el pacto… con la oligarquía’

El jefe del Ejecutivo afirmó que las protestas de feministas iniciaron en su gestión, pues algunos se aprovecharon de este movimiento para atacar a su Gobierno debido a que se rompió el pacto con la oligarquía.

“Antes no habían estas protestas, empezaron con nuestro Gobierno, porque valiéndose de este movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra de nuestro Gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía”, dijo en conferencia.

“Que se dedicaban a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos, el pacto de no cobrarles impuestos que existía a las grandes corporaciones empresariales, financieras, porque entre otras cosas era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos, que el campesino, que el obrero pagara impuestos, porque en todo lo que compramos va incluido el IVA y a los grandes se les devolvían los impuestos”.

A la conferencia matutina del Presidente acudieron las Secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Delfina Gómez, de SEP; Luisa Alcalde, de STPS; Nadine Gasman, del Inmujeres; María Alanís, de Conavim; Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar y Ricardo Sheffield, ex titular de Profeco.