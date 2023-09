Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(El ejército a los cuarteles.- Cuando AMLO pronunció su proclama para que las fuerzas militares, ejército, marina, fuerza aérea, los mexicanos no pensábamos [los que pensamos] que esa promesa que formaba parte de un atado de promesas democráticas y republicanas, que formaba parte de lo que llamó la cuarta transformación, se convertiría en parte, no de la transformación del país, sino de la de López Obrador que, de ser, al menos de palabra, paladín de la libertad, de la libre expresión, de la autodeterminación de los pueblos, enemigo del militarismo, combatiente de la corrupción, respetuoso de la ley, defensor del federalismo, sufrió el mismo la transformación, ahora convertido en un autócrata, refugiado en el ejército, ya es todo aquello que decía combatir.)

Por estos días hace ochenta años, al menos las investigaciones de Gerardo Rodríguez así lo precisan, un grupo, diría un grupúsculo de intele-cuáles como los llamaba Don Enrique Castaingts, aguascalientense nacido en Francia, gracias a las buenas relaciones que tenían con miembros del recientemente creado Seminario de Cultura Mexicana, organismo público con patrimonio y personalidad propia, con la misión (inspirado por José Vasconcelos) de crear, promover, preservar la cultura mexicana, (whatever that means). El Seminario nació bajo los mejores auspicios y, desde luego, con personalidades destacadas en los diversos campos de las letras y las artes fundamentalmente.

Aguascalientes era, seguramente sigue siendo, tierra propicia para el florecimiento de la cultura, ¿quién sabe por qué?. Era una ciudad de paso, con un clima más o menos estable, con muy poca agua y, más que centro de cultura, centro de comercialización por su enclave privilegiado en el centro de la república. Sus talleres ferroviarios y algunas fábricas textiles a la par del fugaz paso de la Fundición Central, hacían que se contara con obreros especializados y con salarios por encima del promedio. Un maquinista, un conductor, un pailero, un jefe de taller, etc., Desde mediados del siglo XIX se había creado la Escuela de Agrimensura y Agricultura y funcionaban de manera regular otros centros de enseñanza. En algunas organizaciones religiosas se propiciaban actividades culturales y de artesanías. Nada del otro mundo.

Algo pasó en esta pequeña ciudad del centro del país, que fue el crisol del que surgió un manera de ver, de pensar y de representar lo mexicano. Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras, Manuel M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, Gabriel y Enrique Fernández Ledezma, surgieron de Aguascalientes y por ello o pese a ello dieron inicio a una corriente cultural y artística: el nacionalismo, aunque, libre entonces de rasgos patrioteros y chauvinistas que mas tarde aparecerían en el panorama nacional.

El nacionalismo como bandera, como proclama y como programa fue asumido por los gobiernos revolucionarios. La búsqueda de lo nacional superado lo folklórico, lo autóctono y la invención de un pasado indígena paradisíaco, fue temática del México que se reinventaba tras la revolución. Allí surgió el Seminario de Cultura Mexicana.

Pocos años después, muy pocos, antes que en ninguna otra parte, se fundó en Aguascalientes, la Corresponsalía del Seminario. Los dos Topete, Don Alejandro y Don Fernando, su cuñado Salvador Gallardo Dávalos, su entonces gran amigo Francisco Antunez, fueron los cimientos de un importante desarrollo cultural, aunque, ya el municipio a instancias de Don Alejandro había promovido actividades culturales y había creado un organismo con esa función. Pepita Yañez organizaba sus tertulias literario musicales, con el tenor Tuto Morfín, el declamador Edmundo P. Olivares y otros destacados intelectuales. La cofradía del Petate en que Manuel Varela, Eduardo Pérez Vázquez, José Pérez Landín. Humberto Brand y otros más intercambiaban versos.

La Corresponsalía encontró ambiente propicio y las buenas relaciones con miembros del Seminario, particularmente paisanos como Antonio Acevedo Escobedo y Francisco Díaz de León, cuasi paisanos como Mauricio Magdaleno y Mariano Azuela y otros preocupados por seguir la línea de las misiones culturales de Vasconcelos, volteaban a la provincia para nutrirse por una parte y sembrar, por otra. Fue una buena época para la corresponsalía y no faltaban conciertos, conferencias, exposiciones. Allí se nutrieron Desiderio Macías Silva, Salvador Gallardo el Hijo, Victor entonces M. Sandoval, participantes también en la Asociación Cultural Aguascalentense.

El Instituto de Bellas Artes de Aguascalientes cumplía decorosamente su función, pero la fundación de la Casa de la Cultura trajo un desarrollo exponencial en la promoción cultural en Aguascalientes. El impulso que le dió Víctor Sandoval ha continuado hasta nuestros días. La corresponsalía entró en un impasse, en que quedó reducida a un membrete con leves estertores que mostraban que aún pataleaba. Los discursos del licenciado Salvador Aceves, los conciertos de Juan D. Tercero y párele de contar. Nuevamente Víctor Sandoval jugó un papel determinante para la resurrección de la Corresponsalía y con una campaña orquestada con el Vo.Bo. gubernamental se invitó a formar parte a una nueva hornada de posibles corresponsales, que desde hace mas de cuatro décadas han mantenido un trabajo constante en un quehacer, la promoción cultural, que, como decía el maestro Sandoval, es como comer chile, tarea de porfiados.

Actualmente la Corresponsalía se ha enriquecido con un sólido grupo de universitarios que han reorientado su quehacer, con una visión mas amplia y nutricia de la cultura, y así llega a sus ochenta años vital y entusiasta, celebrando el aniversario con una serie de actos a cual más brillantes y significativos. Larga vida a la Corresponsalía.

(Reforma al Poder Judicial del Estado.- Aún cuando todavía no se dice la última palabra en torno a la pretendida reforma al vapor al Poder Judicial, finalmente tuvieron que ceder y hacer públicas las ternas en que se proponen los nuevos integrantes para el Supremo Tribunal y para el Tribunal Administrativo. Para el Supremo me queda claro que los propuestos tienen los merecimientos, los conocimientos y experiencia para la función, no pienso lo mismo en el caso del Administrativo, porque hay de chile, de dulce y de manteca. Además me parece que en este método ternario se posibilita que algunos buenos candidatos se desechen al ser incluidos en una terna, de la que una vez designado alguno, los otros son desechados. No hay método perfecto, pero éste me resulta más imperfecto que otros posibles.)

