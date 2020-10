Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La edad avanzada, el ser hombre y tener otros problemas de salud aumentan las probabilidades de padecer síntomas graves de Covid-19, y Donald Trump tiene esos factores de riesgo.

En los últimos meses, el Presidente, funcionarios de la Casa Blanca y su médico personal habían sostenido que el Mandatario, que no bebe ni fuma, gozaba de buena salud.

Pero, a sus 74 años, “su edad sería el principal factor de riesgo”, según coinciden los especialistas y las estadísticas de hospitalización.

Además, de acuerdo con estudios, los hombres mayores generan una inmunidad más débil o tienen hasta el doble de probabilidades de morir de Covid-19 que las mujeres de la misma edad.

Por otro lado, se ha demostrado que el peso también es una variable que podría o no complicar la enfermedad.

A Trump le encantan las hamburguesas con queso y no hace mucho ejercicio, aparte de sólo jugar al golf. En junio, su médico le dijo que pesaba 110 kilos, lo que lo hace obeso, con un índice de masa corporal de poco más de 30.

Si presenta síntomas leves podría tardar una semana en recuperarse. Una enfermedad grave podría requerir hospitalización, posible ventilación y meses de tratamiento.