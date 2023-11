Pancho Domínguez, el ex gobernador de Querétaro, previo a su ponencia en el evento Foros de la Gente, organizado por el Frente Amplio Por México, expresó su preocupación por la división que existe en México.

«AGUASCALIENTES LO TIENE TODO», se llama la campaña promovida por la Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado que busca atraer a turistas y empresarios extranjeros que consideran establecerse en México. Además, atrae a empresarios nacionales en busca de expandir sus operaciones. Esta campaña se sustenta en una serie de ventajas competitivas, como la seguridad, la ubicación estratégica, los atractivos turísticos, la infraestructura y el desarrollo industrial de Aguascalientes. La combinación de estos elementos posiciona a este estado como uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Destaca la dedicación y el esfuerzo de su población, caracterizada por ser gente de trabajo y soluciones que busca superarse día a día… DE LOS QUINCE QUE HABÍA, sólo llegaron 13 a la entrevista. Ellos son los aspirantes a comisionado de transparencia y sólo habrá un ganador; María Elisa Fernández Franco; Jorge Fernando Guel Saldívar ; Luis Fernando Nájera Méndez; José Antonio Garza Tristán; Oscar Arturo Gutiérrez Acevedo; Enrique Pineda Manríquez; José Luis Álvarez Sánchez; Jesús Antonio Muñoz Solano; Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías; Israel Ángel Ramírez; David Antonio Chávez Rosales; Jesús Alfredo Nieto Estébanez; Luis Emmanuel Gaytán Ibarra. Todos fueron entrevistados ayer por la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso, Yolytzín Rodríguez Sendejas. El designado durará en el cargo 7 años… PANCHO DOMÍNGUEZ, el ex gobernador de Querétaro, previo a su ponencia en el evento Foros de la Gente, organizado por el Frente Amplio Por México, expresó su preocupación por la división que existe en México. Señaló que las campañas electorales no están siendo de altura, sino que se basan en descalificaciones y ataques personales. Esto, a su juicio, no suma, sino que divide al país y puede polarizar las campañas y las elecciones. También se refirió a la división interna del PAN. Criticó la gestión de Marko Cortés como presidente del partido, a quien acusa de llevar al PAN hacia un retroceso. Sin embargo, dijo que ha hecho un pacto con Xóchitl Gálvez, precandidata del PAN a la presidencia, para apoyarla y no hablar mal de Cortés. Sobre las elecciones de 2024, el ex mandatario consideró que el PAN tiene posibilidades de ganar en Guanajuato y la Ciudad de México. En el caso de Guanajuato, dijo que es un estado que funciona bien y que tiene buenos cuadros. En el caso de la Ciudad de México, cree que la decisión de MORENA de no postular a Ricardo Monreal abre la posibilidad de que el PAN gane la elección. Finalmente, dejó en claro que no aspira a dirigir el PAN, pues aseguró que “ya fue todo en la política y que hay que dejar pasar a los cuadros nuevos”… GESTO DESTACADO fue el que tuvo el general de brigada Diplomado del Estado Mayor, de la XIV Zona Militar, Isaac Aarón Jesús García, al asistir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para participar en la charla “Actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana” ante cerca de 100 estudiantes del Centro de Ciencias Económico Administrativas. Y es que resulta difícil encontrar que en la agenda de un jefe militar haya la oportunidad de tener un espacio de diálogo de manera directa con jóvenes como lo hizo en la casa de estudios… INCONSTITUCIONAL Y LEONINO es el contrato de MIAA por considerar el corte del suministro y autorizar el embargo en caso de morosidad, denunció el abogado fiscalista Salvador Farías Higareda. El documento publicado en el Periódico Oficial del Estado resulta un contrato leonino porque señala en sus cláusulas que el adeudo que el usuario tenga con MIAA puede convertirse en un crédito fiscal y se puede reclamar mediante proceso administrativo de ejecución. Advirtió que esta disposición es ilegal frente al reclamo de pago de un servicio como el agua potable, que no puede ser exigido bajo esa figura porque se trata de una empresa prestadora de servicios, y no una autoridad de manera directa como el Ayuntamiento. “No es un cobro de un impuesto que genera un crédito fiscal, es un servicio, te están vendiendo agua, si un gobierno te vende algún servicio o producto no pueden generar un crédito fiscal”, argumentó… TRAEN TAXIS ROMANCE con Gobierno Estatal; el presidente de la Agrupación de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, Refugio Eudave Ortiz, señaló que los taxistas cuentan con el respaldo del Seguro Aguascalientes para obtener atención médica de forma gratuita. Eudave Ortiz explicó que el Seguro Aguascalientes ha brindado apoyo para la atención médica gratuita de los taxistas en la clínica ubicada en el fraccionamiento Palomino Dena. Asimismo, se han distribuido tarjetas de soluciones que, según él, podrían ayudar a superar algunas dificultades económicas que enfrentan los trabajadores. «La gobernadora nos ha respaldado de manera excepcional. Nos mandó un buen grueso de apoyo por parte de Desarrollo Social, incluyendo ayuda para lo escolar, como zapatos y útiles escolares. También nos ha apoyado en vivienda, estando pendientes de las necesidades planteadas por los taxistas», afirmó Eudave Ortiz.El líder de la Agrupación destacó que el respaldo no se limita sólo a cuestiones médicas y escolares, sino que también incluye apoyo en vivienda. Aunque no proporcionó cifras exactas sobre el número de taxistas beneficiados hasta ahora, expresó su esperanza de que este respaldo continúe en el futuro para beneficiar a más miembros de la comunidad de taxistas… EL MERCADO AUTOMOTOR de Aguascalientes incrementó en 26.2% sus operaciones de comercialización de vehículos nuevos durante el mes anterior, en comparación con octubre del año pasado, informó el presidente de la Asociación Estatal de Distribuidores de Automotores, licenciado José Mario Martínez Sosa. Con información estadística de la consultora Urban Science, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportó el mes anterior 1,493 adquisiciones de unidades cero kilómetros en el estado, superior en 310 unidades respecto a las 1,183 que se movilizaron en octubre del año pasado…