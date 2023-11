Crece la inconformidad ante la propuesta del Municipio de aumentar los impuestos a herencias y donaciones. Alberto Aldape recomendó explorar alternativas para aumentar los ingresos y mejorar su eficiencia en el gasto, y no imponer cargas fiscales adicionales a la población.

Antes de que lo corrieran, el exrector de la UAA, Javier Avelar González, renunció al Consejo Ciudadano de MIAA y lo hizo de manera inusual, informal, casi casi por WhatsApp, pues no fue en persona a notificarlo.

QUE SIGA LA FIESTA. El Instituto Cultural de Aguascalientes, en colaboración con la Asociación de Inmigrantes del Estado, anunció la Feria Internacional de las Culturas Hermanas 2023, a realizarse del 23 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde se contará con la presencia de 30 países en 120 actividades; el director del ICA, Alejandro Vázquez Zúñiga, destacó que el evento impulsa la cultura como herramienta de transformación social y de conexión entre distintas comunidades. Haití es el país homenajeado y Marí Joseph René, consejero de Negocios de la Embajada de la República de Haití, enfatizó que la inmigración y el intercambio intercultural facilitan el acceso a diversas culturas y enriquecen el desarrollo social. Las asociaciones civiles que la organizan invertirán 2.5 millones de pesos en este evento, que en su mayoría será gratuito, aunque los cuatro conciertos de artistas naturalizados mexicanos: Barry Iván White, Ana Cirré y Los Panchos, Filippa Giordano y Francisco Céspedes, tendrán un costo y hay un paquete de mil pesos para disfrutar de los cuatro espectáculos; pero por separado, los precios suben y van de 450 a 650 pesos en zona general y de mil a 1,500 pesos en VIP… CRECE LA INCONFORMIDAD ante la propuesta del Municipio capital de aumentar los impuestos sobre herencias y donaciones. La medida ha generado inquietud en diversos sectores, incluyendo el Colegio de Notarios Públicos, que también ha manifestado su oposición. El director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios, expresó su preocupación y explicó que este tipo de impuesto, que grava la transferencia de bienes heredados o donados, no ha tenido éxito en muchos países y estados. Argumentó que los bienes sujetos a herencias y donaciones ya han pagado impuestos en su adquisición inicial, lo que hace que este impuesto sea esencialmente una «doble imposición» sobre los mismos activos. Recomendó -por si no se les ha ocurrido-, explorar alternativas para aumentar los ingresos del Municipio y mejorar su eficiencia en el gasto, en lugar de imponer cargas fiscales adicionales a la población. Sugirió que los organismos empresariales podrían considerar la posibilidad de iniciar una controversia constitucional para impugnar la propuesta de impuestos sobre herencias y donaciones, argumentando que va en contra del principio de no gravar dos veces los mismos activos…UNA VARA puso el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, en manos de la jueza Verónica Padilla, con la misión de llamar al orden a los jueces y servidores públicos del sistema de administración de justicia, para que cumplan con los tiempos legales de las etapas procesales. Se trata de una jueza experimentada que conoce de los tiempos y con buen reconocimiento entre el gremio jurídico. Las quejas de abogados sobre el desfase en el cumplimiento de respuesta de las peticiones que se hacen a los jueces es cosa de todos los días, y con esta determinación se espera que haya avances en la anhelada justicia pronta y expedita, y si realmente existen atorones intencionales sobre los juicios, se proceda y exija a los juzgadores destraben expedientes que ya acumulan polvo en los juzgados. Habrá que apelar también a la buena voluntad de los representantes legales para que no engorden expedientes con el uso de las chicanas, hábito que también entorpece los juicios…ANTES DE QUE LO CORRIERAN, el exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Javier Avelar González, renunció al Consejo Ciudadano de MIAA y lo hizo de manera inusual, informal, casi casi por WhatsApp, pues no fue en persona a notificarlo sino que utilizó un escrito para hacer pública su intención… EL BUEN EJEMPLO lo dio la consejera Patricia Muñoz, quien acudió a la sesión para presentar su renuncia. Esto debido a que asumirá una nueva encomienda al presidir el Consejo Coordinador Empresarial y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento que crea el Organismo Público Descentralizado del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, la lideresa empresarial formalizó su dimisión al cargo honorario dentro del Consejo Ciudadano y notificó esta decisión al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. En la misma sesión, Jesús Vallín, director general de MIAA, presentó un informe sobre los primeros logros del Organismo Público Descentralizado en la gestión del agua en Aguascalientes. Destacó que la prestación del servicio de agua potable se ha iniciado de manera exitosa, con la operación de más de 200 pozos en el municipio. Esta labor se beneficia del apoyo del Sistema de Telemetría, que permite la automatización y monitoreo en tiempo real de las fuentes de abastecimiento, lo que contribuye a gestión más eficiente y precisa del recurso hídrico. En cuanto a la Dirección Técnica de MIAA, se informó que se avanza en el estudio geohidrológico y en un plan de acciones rápidas en zonas críticas para garantizar el acceso al agua. Los expertos están trabajando en el diseño del Nuevo Modelo de Distribución del Agua, con un enfoque en la promoción de la sustentabilidad en la gestión del agua, un aspecto fundamental en el contexto actual de cuidado ambiental…UN PLAN INTEGRAL DE BLINDAJE y Seguridad para la 75 Feria Regional de la Revolución, que se llevará a cabo del 10 al 20 de noviembre, presentó el alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, y mencionó que se implementarán mecánicas de participación ciudadana para involucrar a todos los habitantes del municipio en la prevención de delitos que pongan en riesgo la salud, la integridad de los visitantes y el patrimonio de las familias de Pabellón. Detalló que el plan incluirá el apoyo de unidades y elementos de la XVI Zona Militar; mayor presencia y patrullaje por las carreteras de acceso a la cabecera municipal y a las comunidades, así como en las inmediaciones del perímetro ferial, por parte de la Guardia Nacional. Asimismo, dijo que se utilizarán los drones de la Policía Estatal para la detección de la comisión de alguna falta administrativa o hecho que amerite la inmediata intervención de los elementos de seguridad federal, estatal o municipal…