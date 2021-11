En México, el 73% de las mujeres que sufren violencia no denuncian porque creen que “no es para tanto”, lo que refleja una situación cultural en la que muchas tienen la misma percepción, haciendo ver que los derechos de ellas son menores, expresó la ex presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez.

Entrevistada por El Heraldo, refirió que recientes encuestas de percepción en materia de seguridad a nivel nacional, se tiene que el 93% de los hechos violentos que acontecen no se denuncian, porque los afectados dicen no tener tiempo para acudir ante las autoridades que no actuarán o se hará un proceso lento.

En conferencia dictada a abogados litigantes, jueces y magistrados, como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, denominada “Avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres para la erradicación de las violencias”, resaltó que es momento de reflexionar y aportar elementos de cómo está caminando la era del reconocimiento a los derechos de las mujeres, pero no sólo a través del marco jurídico, sino también en torno al impacto en el quehacer de las judicaturas.

Sucede, dijo, que por más leyes que haya, no serán suficientes si quienes imparten justicia las interpretan y aplican, y las que las hacen no las actualizan, para asegurarse que sean efectivos los derechos de ellas, “esto se podrá lograr cuando los juzgadores y juzgadoras midan los temas con perspectiva de género”.

Explicó que ese término de “perspectiva de género”, es una herramienta que permite advertir la percepción de estereotipos y de equilibrar asimetrías de poder, “no es un tema sólo de mujeres, es un tema que hace efectiva la igualdad sustantiva, es una obligación de quien juzga y se aplica, no sólo en el juzgamiento, sino al legislar, al hacer la investigación, en la parte política y su ejercicio”.

La magistrada Cordero Martínez refirió que en México, 7 de cada 10 mujeres han tenido un tipo de violencia y “para que esto ya no siga ocurriendo, amerita ejercer acciones afirmativas como las cuotas partidistas que ahora se tienen, pera que ocupen espacios de poder, pero primero es importante el reconocimiento, no podemos mejorar lo que no se ve, y luego sensibilizar y capacitar”.