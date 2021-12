Teresa Martínez Agencia Reforma

Evita ceder a los antojos en el maratón Guadalupe-Reyes. La nutrióloga Andrea Fraga te ofrece estos consejos para poner en práctica durante las convivencias.

1 Sirve en platos medianos

Si el plato es muy grande va a ser fácil servirse porciones grandes, aconseja Fraga, por lo que es mejor elegir platos chicos o medianos.

2 Come primero fibra y proteína

Este tipo de alimentos dará más saciedad y es importante incluirlos en el menú. La fibra puede ser una ensalada o verduras, y proteína, la carne, el pollo, el pescado y las leguminosas.

«Los carbohidratos simples como pasta, arroz y pan, estimulan el apetito. Si nos fijamos en comer primero las verduras, las ensaladas y las proteínas, nuestro cuerpo va a tener saciedad a que si nos enfocamos en comer espagueti, pan», recomendó.

3 Estar atentos

Entre la convivencia y la plática es más fácil perder la cuenta de lo que se come, por lo que es importante poner atención a las cantidades y así evitar excesos. Lo ideal es terminar de comer un poco antes de estar satisfechos.

4 La bebida al final

El vino, la cerveza, el ponche y el chocolate caliente son bebidas muy típicas de la temporada, también son las más calóricas igual que el refresco, y lo mejor es dejarlas al final de la comida.

«Si se va a comer junto con el líquido, de preferencia que no sea demasiado alto en calorías porque entonces hay doble exceso», explicó.

5 Un menú con verduras

Es común olvidar incluir las verduras en el menú, que pueden cocinarse al vapor o en ensalada. Fraga recomienda preparar una ensalada de espinacas con arándanos y queso de cabra, o una de lechugas mixtas con fresas.

También puede ser zanahoria o coliflor al horno con especias.

Así serán una buena compañía.

«Nos van a aportar fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudarán a contrarrestar las grasas, los azúcares que pueden prevalecer en estas fechas», resaltó.

6 No olvides el agua

Llega el frío y muchos olvidan tomar suficiente agua, observa Fraga. Y es importante siempre mantenerse hidratado sin importar el clima.

«Si no está tan apetecible el agua porque hace frío, que se hagan infusiones de manzanilla, de menta, de hierbabuena, que también les van a ayudar a sentir menos pesadez», sugirió.

7 Y no dejes de activarte

Entre los descansos y los desvelos la actividad física y el ejercicio también se deja un lado.

Por eso, Fraga invita a mantenerse activos y evitar el sedentarismo.

«Si me muevo más y hago más actividad física, pues va a ser menos probable que la fiesta me haga subir de peso», planteó.

