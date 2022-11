Carlos Reyes Sahagún / Cronista del municipio de Aguascalientes

El 30 de noviembre de 1962 concluyó la administración del gobernador Luis Ortega Douglas, y con ella un periodo de cierta turbulencia que duraba prácticamente desde la Revolución. No diré que la gente anduviera de tiempo completo con el Jesús en la boca, pero sí que los sobresaltos eran relativamente comunes.

Al día siguiente, el próximo jueves se cumplirán 60 años del inicio de la administración del gobernador Enrique Olivares Santana, y con ella, un periodo de estabilidad que dura prácticamente hasta nuestros días, salvo cuando se caen los helicópteros.

Olivares protestó el cargo en el salón de sesiones del Congreso del Estado, que en aquel tiempo estaba donde hoy es el salón Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno, es decir, el lugar que está en la parte norponiente de la planta alta, entre la escalera y el salón de recepciones.

Luego del ritual consagratorio tuvo lugar una comida en el Club Campestre. Además, con motivo de la entronización del maestro de San Luis de Letras, Rincón de Romos (hoy Pabellón de Arteaga), se llevaron a cabo varios eventos, por ejemplo, un jaripeo, en el que participaron las asociaciones de Lagos de Moreno, León y Aguascalientes. Dice El Sol del Centro del uno de diciembre que “esas exhibiciones tan mexicanísimas de nuestros charros siempre resultan con un buen colorido y tan animadas, que será un acto digno en honor de nuestro nuevo gobernador”. Aparte del cantante Rubén Macías Padilla, también participó la escaramuza femenil de León. El jaripeo tuvo lugar en la Plaza de Toros San Marcos.

Pero no es esto lo que me interesa destacar, sino esto otro: “también intervendrán en el acto de honor varios miembros del INJM, que brindarán algunas danzas y bailables regionales” y lo destaco justamente por el hecho de que fue entonces cuando se bailó por primera ocasión la coreografía más conocida, la más común, de La pelea de gallos.

Según El Sol del Centro, que no habla de la canción compuesta por Juan Santiago Garrido, sino de unas “danzas y bailables regionales”, esta presentación tuvo lugar en la Plaza de Toros San Marcos, junto con el jaripeo. En realidad no fue así. En su edición de ese día, El Heraldo consignó una nota con la siguiente cabeza: “Original fiesta presenta hoy el INJM en honor de Olivares Santana”, en donde INJM significa Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, cuyas instalaciones son hoy las del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, que también se conocieron con el nombre de Casa de la Juventud Mexicana.

Dicho festival se realizó a las 8 de la noche, en la Plaza de Armas, y fue una Fiesta Mexicana. Actuaron la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro Fernando Soto García, el mariachi Los Vaqueros, Alejandro Gutiérrez, un declamador de la Casa de la Juventud del D.F., elementos de las casas de la juventud de Guanajuato, Zacatecas, etc.

El No. 13 del programa fue el siguiente: “‘Pelea de gallos’ por un grupo de danza del INJM de Aguascalientes, dirigido por María Elena Cardona”. Por cierto que al mismo tiempo tuvo lugar en el mismo escenario una kermés a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, organizada por el Patronato de Damas que dirigía la señora Esthela Aldana de Guzmán y que culminó con la quema de castillos, “ante los asombrados ojos de la muchedumbre, que miraba extasiada el juego de luces de colores que iluminaban el cielo de Aguascalientes”, según nota de El Heraldo del día siguiente, que también traía una columna de nombre Secreteo Social, en la que se publicó lo siguiente: “Ayer por la noche se escenificó en nuestra Plaza Principal un precioso y típico bailable, ‘La pelea de gallos’, que preparó y dirigió María Elena Cardona, con motivo de la toma de posesión del nuevo mandatario del Estado, Profr. Don Enrique Olivares Santana, habiéndose formado cinco parejas de ejecutantes de este número por demás vistoso: Chon Chon Díaz, que vino de la ciudad de México, acompañada por José de Jesús Velasco, quienes con un atuendo original de María Elena, basada en el traje ideado por María Antonieta Álvarez, de esta ciudad, tuvieron un exitazo. El resto de las parejas fueron: Juan Gutiérrez, Jesús Sustaita, Ramiro Hernández y José Luis Cardona, y las jovencitas, Alicia Villalpando, Magda Rentería, Chela Weber y Enedina Patiño”.

Leo todos estos nombres y se me figuran como escritura en la arena de una playa, que el golpeteo de las olas va borrando: en términos generales no me dicen nada, salvo algunas excepciones… Conozco a María Elena Cardona, gracias a los buenos oficios de mi amigo Jorge Campos Espino. En ese entonces, hace unos 20 años, tenía un restaurante al lado de la Escuela de Música Manuel M. Ponce. José de Jesús Velasco no es otro que el actor director teatral del grupo La columna de Aguascalientes, y Jesús Sustaita es más bien José Luis Sustaita Luévano, bailarín clásico, tradicional, creador de coreografías clásicas como Danza de Ferrocarrileros, Vista Alegre, etc.

Creada hace 60 años exprofeso para la celebración con motivo del inicio de la gobernación del profesor Olivares, la coreografía de María Elena Cardona La pelea de gallos viene bailándose con regularidad desde entonces, hasta convertirse en un clásico del folclor de Aguascalientes.