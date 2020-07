En Aguascalientes son 6 los laboratorios que tienen la autorización para realizar diagnósticos de COVID-19, dos corresponden a hospitales privados que tienen convenio con uno de Puebla al que le “maquilan” las pruebas y 4 tienen la autorización del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), dependiente de la Secretaría de Salud a nivel central.

Octavio Jiménez Macías, dio a conocer que hasta ahora son los únicos laboratorios autorizados para ofrecer las pruebas para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, pero se tiene vigilancia permanente y atención en las promociones que pudieran darse a través de las redes sociales, a fin de prevenir a la ciudadanía y evitar que caigan en situaciones anómalas y de trampas como ocurrió a principios de la pandemia y que se pudo detener.

El funcionario estatal pidió a la ciudadanía que no se deje sorprender y de ninguna manera recurra a los ofrecimientos que pudieran tenerse a través de las redes sociales, y en caso de detectar que alguien promete pruebas baratas con resultados fiables, lo reporte o consulte a Regulación Sanitaria para darle seguimiento y evitar malas sorpresas.

Recordó que a cuando se dio el confinamiento a raíz de la pandemia por COVID-19, algunos laboratorios locales ofrecían las pruebas relativamente baratas, comparadas con su valor real, y supuestamente trabajaban con un laboratorio de Guadalajara, lo cual resultó falsó y llevó a la suspensión de 3 laboratorios locales, por engañar al público.

Jiménez Macías refirió que las pruebas para detectar este tipo de coronavirus son todavía costosas, pues rondan entre los 4 y 6 mil pesos, “aunque también se ha creado una leyenda urbana de que hay lugares que las venden a 10 mil”.

Comentó que no debe resultar extraño observar que los laboratorios autorizados para realizar estas pruebas en específico se promocionen públicamente, pero aun así están siendo monitoreados para que no se incurra en actos no propios, pero sobre todo, se tiene cuidado en especial con las redes sociales.

Los laboratorios con autorización del InDRE para realizar pruebas de detección de COVID-19 son:

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado

Chopo

Clínica Campestre

Salud Digna

Hospital MAC

Star Médica

Los dos últimos tienen convenio con un laboratorio de Puebla, al que le envían las pruebas tomadas y de allá se envía el resolutivo.

¡Participa con tu opinión!