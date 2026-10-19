Aguascalientes tiene asignados 2 mil 208 millones 358 mil 291 pesos para el ejercicio fiscal 2026, provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de acuerdo con la modificación a la distribución y calendarización de recursos federales publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La disposición federal establece los montos que corresponden a las entidades federativas durante el último trimestre del año, como parte de los ajustes presupuestales destinados a contribuir a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para la población que carece de seguridad social.

De acuerdo con el Anexo 22 del documento oficial, Aguascalientes tiene programada una ministración de 179 millones 511 mil 107 pesos para octubre, mientras que en noviembre recibirá 206 millones 623 mil 609 pesos y en diciembre, otros 179 millones 511 mil 110 pesos.

En conjunto, las aportaciones calendarizadas para los últimos tres meses del ejercicio fiscal ascienden a 565 millones 645 mil 826 pesos, equivalentes aproximadamente al 25.6% de la asignación anual del FASSA para la entidad.

Además de los recursos destinados específicamente a los servicios de salud, la publicación incluye una actualización del Anexo 16, correspondiente al consolidado de aportaciones federales del Ramo General 33 para las entidades federativas y los municipios.

En este apartado, Aguascalientes registra una asignación anual de 14 mil 572 millones 718 mil 889 pesos, cantidad que comprende el conjunto de fondos federales considerados dentro de dicho ramo presupuestal, incluido el FASSA.

Para el último trimestre del año, la distribución consolidada establece mil 234 millones 488 mil 399 pesos para octubre; mil 137 millones 297 mil 205 pesos para noviembre y 833 millones 208 mil 815 pesos para diciembre. Estos tres meses representan una programación conjunta de 3 mil 204 millones 994 mil 419 pesos en aportaciones federales para la entidad.