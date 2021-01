CUANDO SE TRATA de velar por los sueños e intereses individuales, toda camaradería se vuelve ojo de hormiga. Cuando aprieta el frío, el que jala más cobija sufre menos frío y cuando se trata de tragar más pinole, triunfa quien tiene más saliva… TAL COMO SE ESPERABA, la mazorca de los gobiernos estatal y municipal ha comenzado a desgranarse, con la apertura de la convocatoria panista para el registro de aspirantes a los distintos cargos de elección popular… POR ESE MOTIVO, las piezas del ajedrez han comenzado a moverse, aunque de forma extraña inclusive para los que están dentro del propio Partido Acción Nacional, como de quienes ocupan carteras en los gobiernos… DE PRONTO AYER se animó a registrarse como aspirante a la Presidencia Municipal de esta Capital, Manuel Cortina Reynoso, subsecretario general de Gobierno, de quien se espera que de último momento se decida a participar y no como ya ha pasado en otras ocasiones, en que decide retirarse de las contiendas por disciplinarse o ceder a la institucionalidad… SE DICE QUE CORTINA pudiera ser una buena carta, pues se le conoce por su trayectoria, lealtad a su partido, conocedor de las leyes y sensibilidad… HAY QUIEN CONSIDERA que inclusive podría ganarle el espacio que ya sentía seguro Leonardo Montañez, secretario de Desarrollo Social Municipal, quien innegablemente hizo mucha precampaña abierta desde su cargo y en representación de la alcaldesa Tere Jiménez… COMO EN TODO, en los menesteres de la política del plato a la boca se cae la sopa y de momento, no hay nada para nadie y a estas alturas no se sabe quién es el bueno por parte de los azules… NADIE VENDE PAN FRÍO y nadie quiere ser “el malo” en las contiendas que se avecinan. Otro que también asegura ser “el bueno” es Arturo Ávila. Por su parte, Blanquita Rivera Río no se queda atrás y hasta en espectaculares ha comenzado a publicitarse… SIGUIENDO CON LA EPIDEMIA de anuncios gigantescos que hacen de nuestro paisaje urbano una galería de rostros retocados, la que no quiso quedarse atrás en esta competencia para ver qué político acaparaba más de estos espacios publicitarios, es Elba Lorena Torres… LA DIPUTADA FEDERAL por el Distrito Federal II fue la sorpresa de la pasada elección federal, pues era y sigue siendo, prácticamente una desconocida. Poco brilla su trabajo en el Congreso de la Unión y si acaso hace algo, poco ha hecho por difundirlo entre sus representados… ELLA SE SUMA AL CLUB de los que buscan la reelección, pero habrá que saber por qué partido será postulada, pues la inercia de MORENA en la pasada elección, dicen los que saben, es lo que la llevó al triunfo y a la curul… EN AQUEL ENTONCES ella, como parte del Partido Encuentro Social fue en alianza con MORENA, pero ahora no hay tal coalición, entonces sería bueno saber cuál es el plan de la diputada que poca cercanía ha tenido con el electorado y poco se cabe de ella, y menos sus intenciones… VOLVIENDO AL CUARTEL de los azules, desde el pasado viernes comenzó el desfile de suspirantes. Para evitar los “amontonaderos”, el propio presidente del partido, Gustavo Báez Leos, dijo que se pidió a los interesados a acudir sin hacer actos multitudinarios y evitar los tumultos para evitar posibles contagios… POR AHORA, sabemos que contenderán aquellos funcionarios estatales que renunciarán a su cargo en caso de que proceda su registro, es el caso de José de Jesús Altamira Acosta, todavía director del Inagua, que buscará ser diputado por el Distrito IV y llevará como suplente a Juan José Hernández… EN EL DISTRITO V busca participar el actual director del IEA, Raúl Silva Perezchica y tendría como suplente a Oswaldo Alonso Serrano, mientras que para el VI se registró el todavía jefe de Gabinete del Estado, Jaime González y tendrá como suplente a Enrique Franco… PARA ESTE DOMINGO se espera el registro del arquitecto Noel Mata Atilano, secretario de Obras Públicas del Estado que pretende jugársela por el Distrito I federal y llevaría como suplente a Federico Vargas Gómez, personaje muy conocido en Asientos… EN TANTO que Paulo Martínez buscará el Distrito III, haciendo mancuerna en calidad de suplente a Jesús Ortiz… QUEDARON PENDIENTES los “destapados” de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, que anduvieron muy movidos previo a las convocatorias y hasta ayer, optaron por volverse a tapar, pero será este día cuando tengan que salir a la luz… A TRAVÉS DE REDES sociales, los colectivos feministas han convocado a una manifestación pacífica por los feminicidios ocurridos recientemente en la entidad, la cual tendrá lugar hoy domingo en punto de las 5:45 de la tarde en la Exedra de la Plaza de la Patria… LAS CONVOCANTES piden a los participantes el uso de cubrebocas y tomar las medidas sanitarias ya conocidas…