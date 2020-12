El presidente del organismo encargado de organizar las elecciones, Luis Fernando Landeros, aseguró que sólo se actuaría en caso de que alguien lo denunciara o se sintiera afectado por esos hechos…

APROVECHANDO que el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes no puede actuar “de oficio” ante las precampañas anticipadas de varios aspirantes a algún cargo de elección popular (el que sea) hay quienes además de vivir del presupuesto buscan ocupar espacios de mayor o menor nivel, pero siempre dentro del mismo círculo… DE AHÍ QUE SEGURAMENTE de su bolsillo -al menos eso se espera- se han dedicado a invertir en su imagen semanas antes de la fecha del registro de pre candidatos… ELLOS SUPONEN que a través de espectaculares mejorarán su imagen y se posicionarán entre los votantes. Pero, digámoslo como es, quienes los identifican son los mismos que están dentro de la política, pues el ciudadano común anda ocupado en otras cosas… LA LISTA DE PENDIENTES en la mente de la mayoría de las personas es muy extensa: ¿alcanzaré con el aguinaldo para los regalos navideños? Se preguntan unos. Otros, se preguntan si algún día podrán tener un aguinaldo, o podrán conservar el empleo, o si su cabecita blanca podrá sobrevivir al demoniaco virus… AÚN ASÍ, los suspirantes –o sus socios- siguen invirtiendo millonadas en sus campañas simuladas y ante este gasto oneroso, el IEEA no puede hacer nada y quienes rentan espectaculares y están en el negocio de la publicidad, mientras tanto sonríen… EL PRESIDENTE del organismo encargado de organizar las elecciones, Luis Fernando Landeros, aseguró que sólo se actuaría en caso de que alguien lo denunciara o se sintiera afectado por esos hechos… PUES ENTRE ASPIRANTES se vean, nadie se siente afectado porque casi todos persiguen el mismo hueso. Dicen que dos alfileres no pueden pincharse mutuamente y de manera simultánea… Por cierto, Luis Fernando Landeros refirió que durante el mes de enero los aspirantes a ser candidatos por sus partidos políticos, tendrán tiempo para hacer precampaña directa con mensajes emitidos hacia sus correligionarios, no al exterior, lo cual, dicho está de paso, tampoco ocurre… NO VIVIMOS CON LOS OJOS CERRADOS ni con las orejas tapadas y como se dice vulgarmente, “no nos chupamos el dedo” y sabemos que las promociones en radio y carteles los observan todos los ciudadanos, simpaticen o no con las entidades partidistas… PARA LAVARSE LAS MANOS, ahora que está tan de moda, colocan en un lugar estratégico la leyenda, “mensaje dirigido a la militancia…” y etcétera… PARA TERMINAR con el asunto, Landeros aclaró que no podrán hacer precampaña los que serán ungidos directos y aseguró que él y su equipo se mantendrán atentos a cualquier denuncia que pudiera presentarse. Por ahora, nadie ha levantado la mano… PARA MUCHOS ya quedó más que claro que el director del Instituto de Educación, Raúl Silva Pérezchica seguirá desempeñando su actual puesto, ya que no ha recibido ninguna propuesta formal por parte de ningún partido político de cara al siguiente proceso electoral en junio de 2021… EL CAPITÁN DEL IEA reveló que se encuentra en un buen momento para darse las oportunidades para elegir lo que más le conviene y desea… SIGUIENDO CON LAS PICAZONES que ya genera entre la clase política el tema electoral, la senadora panista Martha Márquez afirmó que en el año 2021 todos los partidos políticos de oposición tienen bien claro su objetivo: quitarle la mayoría en el Congreso a Morena, lo cual dijo, lo van a lograr los ciudadanos y no los partidos políticos… LA LEGISLADORA aseguró que será a través de éstos que se determinará quiénes son los mejores hombres y mujeres que van a representar al PAN, al PRI al PRD y a los distintos partidos… AL REFERIRSE A LA CONTIENDA local para el año 2021, la legisladora consideró importante que el PAN refrende con trabajo, la confianza que la ciudadanía le ha brindado… “LO DEBEMOS DE APROVECHAR, de no desperdiciar esta confianza ciudadana, todos los panistas y los líderes en Aguascalientes, en la renovación de todas las alcaldías con proyectos muy claros”… POR LO QUE RESPECTA a sus aspiraciones políticas, Martha Márquez recalcó que ella se descarta para el año 2021, afirmando que seguirá trabajando, siendo muy respetuosa de los tiempos y del espacio que tiene en el Senado… “YO TENGO QUE TRABAJAR para que la gente en determinado momento para el 2022 diga si Martha Márquez puede o no buscar algún espacio ese año. Mientras tanto tengo el 2021 para trabajar, apostándole a que el PAN refrende su compromiso con los ciudadanos, sin más promesas, corrupción, ni populismo”… EN ASUNTOS RELACIONADOS con el legislativo estatal, la sesión plenaria del Congreso, prevista para hoy, se movió para mañana martes, porque los miembros de la Comisión de Vigilancia no han podido terminar los dictámenes relacionados con las Leyes de Ingresos de los once municipios… COMO SE RECORDARÁ, los presupuestos de egresos, los aprueba internamente cada Cabildo… UNA DE LAS MAYORES expectativas se centra en el porcentaje en que incrementará el predial y el ISABI; también sobre la tarifa del DAP, para evitar en lo posible que el cobro sea impugnado y declarado ilegal, lo que implicaría que los respectivos municipios, tengan que regresar el monto que a “lo chino” cobra la CFE… AL AYUNTAMIENTO CAPITAL le han ganado muchos amparos por ese espinoso asunto, principalmente las empresas más fuertes, que se resisten al pago de la iluminación de las calles… POR SU PARTE, los interesados en el cobro de este Derecho, siguen en la búsqueda de una fórmula que “legalice” el ingreso respectivo… TAMBIÉN MAÑANA concluye el período ordinario de sesiones, al término de la asamblea ordinaria, en la que además de los ingresos, se elegirá al nuevo consejero del ITEA, inmediatamente después, se realizará la sesión solemne de Clausura… TAMBIÉN EXISTE LA INTENCIÓN de que se incluya en el Orden del Día, el dictamen referente al respeto a la vida desde su concepción, para que la aprobación en la Comisión de la Familia rechazando el aborto, tenga el aval del Pleno… LA UNF YA PRENDIÓ suficientes veladoras, para que este último punto ya se desahogue, y los colectivos feministas así como las organizaciones que luchan los derechos reproductivos no se quedarán de brazos cruzados…