Elegir una carrera profesional en Aguascalientes implica considerar no solo la vocación, sino también las oportunidades de empleo y las condiciones del mercado laboral.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que 54% de los profesionistas en México trabaja fuera del campo que estudió, aunque contar con educación superior representa, en promedio, ingresos 74% mayores que tener únicamente bachillerato.

El escenario resulta relevante para la entidad, donde la industria manufacturera, el sector automotriz, los servicios y las actividades empresariales concentran una parte importante de la actividad económica. Por ello, la elección de carrera enfrenta el reto de vincular la oferta educativa con las habilidades que demandan las empresas.

De acuerdo con Compara Carreras 2026, el ingreso real promedio de los profesionistas aumentó 10% entre 2020 y 2025. Matemáticas registró el mayor crecimiento, con cerca de 41%, mientras que Ciencias Políticas e Ingeniería en Alimentación tuvieron incrementos superiores a 20%.

En cuanto a salarios, Matemáticas encabeza la lista con un ingreso promedio mensual de 29 mil 887 pesos, seguida de Medicina General, con 27 mil 823, y Finanzas, Banca y Seguros, con 27 mil 290 pesos.

En contraste, Diseño Curricular y Pedagogía, Orientación e Intervención Educativa, y Trabajo y Atención Social rondan los 16 mil pesos mensuales.

La nueva medición también revela diferencias en la correspondencia entre estudios y ocupación. Medicina General, Docencia en Educación Primaria y Enfermería presentan los mayores niveles de vinculación, mientras que Planes Generales de Ciencias Sociales, Comunicación y Periodismo, y Ciencias Políticas figuran entre los campos con menor coincidencia.