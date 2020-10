Sin novedad. Luego que la semana pasada se dio por cerrada la convocatoria para la elección de magistrado numerario del Poder Judicial del Estado, ayer, en la sesión del Consejo de la Judicatura estatal, el tema ni siquiera se abordó, trascendió.

NO HAY LUZ en el Jardín de los Palacios. Hace casi un mes funciona solo una de las 20 luminarias que integran el pomposo sistema de luz pública en la parte posterior al Palacio Municipal, donde seguido se presume que Aguascalientes “ocupa el primer lugar nacional en satisfacción” en el rubro de alumbrado público. Pues no, al menos en el Centro Histórico no, la penumbra no consolida la ciudad como ciudad blanca ni es un espacio seguro para las personas que a partir de que cae el sol transitan por este sitio… SIN NOVEDAD. Luego que la semana pasada se dio por cerrada la convocatoria para la elección de magistrado numerario del Poder Judicial del Estado, en cuya primera etapa solo aprobaron 3 de los 28 aspirantes, se esperaba que esta semana se emitiera la nueva convocatoria para el registro de otros aspirantes, respetando a los que ya aprobaron y así tener suficientes elementos para ajustar la quinteta básica que indica la ley; sin embargo, durante la sesión que ayer tuvieron los consejeros de la Judicatura, el tema no se abordó y por tanto sigue en suspenso el proceso que determinará quién será el sucesor de Fernando González de Luna en la vacante del Supremo Tribunal de Justicia… EN ESPERA DE DIRIGENTES de verdad, los simpatizantes del Movimiento Ciudadano se conforman de momento con su vocero oficial que hasta en espectaculares se promueve, como exigiendo una candidatura o bien, como presumiendo que ya la tiene en la bolsa, aunque sea una nada despreciable pluri. Esto, dicen, mientras Gabriel Arellano y Gustavo Granados se deciden a anunciar su arribo al partido naranja, el primero como candidato a gobernador, sí, para el 2022, y el segundo como dirigente estatal… Y ES AL PARTIDO NARANJA justo a donde cuentan que iría Patricia Cárdenas, una vez que dejó el cargo como directora de noticias en Radio y Televisión de Aguascalientes, así que dicha silla espera su cuarto titular en lo que va del sexenio. Primero estuvo Martha Marroquín, le siguió Raúl Muñoz, enseguida con apenas un par de meses al frente, Patricia Cárdenas, quien llamó la atención precisamente de Movimiento Ciudadano y ha sido invitada para ser su candidata; no se ha definido si a alcaldesa o a diputada, pero el hecho es que ya dejó la tele y pronto se le vería portando la playera del MC… CONSTERNADOS están los comerciantes del centro por la cancelación del Festival de las Calaveras. A decir del presidente de ACOCEN, Sergio Javier Piña de la Torre en la edición de este año, la zona centro estaba contemplada para la realización de algunos eventos que pudieran atraer a visitantes y turistas a este punto y generar derrama económica. Lamentó que esta medida se adopte porque la gente no está respetando los protocolos de salud y mientras la comunidad no participe y se involucre en esto, la pandemia se va a extender bastante tiempo más… NO EXIMIRÁ LA PANDEMIA al pago oportuno de prestaciones como aguinaldos y fondos de ahorros el fin de año, advirtió el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez Pérez. Sostuvo que tienen que pagarse conforme a lo que marca la ley, indistintamente de la situación que ha prevalecido este año. Aunado a lo anterior, dijo que precisamente por la crisis del COVID-19 el próximo año en materia de utilidades va a ser muy difícil que muchas puedan otorgarlas, debido a que este 2020 ha sido más bien de subsistencia, es de resistir para la mayoría de las empresas. Y pues, ni modo, a cumplir… EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA de vacunación contra la Influenza, el ISSEA dejó en claro que en este momento las personas que sean sospechosas o positivas a Covid-19 no deben acudir a los módulos. Tampoco está indicada la vacunación en pacientes que estuvieron graves o muy graves y tengan secuelas del virus; solo pueden hacerlo por indicación del médico tratante… NO CESARÁN al parecer las manifestaciones hasta que el Senado frene la eliminación de los 109 fideicomisos y fondos, aprobada por la Cámara de Diputados, a pesar de que ello repercute negativamente en temas relacionados con salud, deporte, ciencia, cultura, medio ambiente, tecnología y otros sectores; bueno, hasta Fondo de Desastres Naturales está en la “lista negra”. Recuérdese que en la Cámara Baja, la semana pasada, los únicos que se opusieron fueron los legisladores del PAN, PRI, PT, PRD y Movimiento Ciudadano, pero los votos no alcanzaron para salvar los fondos etiquetados, ante la aplanadora de Morena. El saldo actual de los fideicomisos es de 68 mil millones de pesos, que en teoría se destinarán a la lucha contra el Covid, pero como ese argumento no convenció a universidades, centros de investigación, organismos de la sociedad civil y fuerzas políticas, las manifestaciones no han cesado. A la federación ya se le olvidó que la mayoría de los estados, con recursos propios atienden el reto de la pandemia, y sus efectos. Si los senadores no asumen una postura equilibrada, razón, las consecuencias serán lamentables e innecesarias… CUATRO LÍNEAS MORADAS se han puesto en funcionamiento en el municipio durante la gestión de Tere Jiménez. La infraestructura permite ahorros en los costos de riego, disminución de contaminantes por la reducción en la utilización de pipas y sobre todo el cuidado de los recursos naturales. Las líneas en funcionamiento al 1005 son la Línea Morada Sauces construida en 2012, la de Parras consolidada en 2017, la de Ciudad Industrial puesta en marcha en 2018 y ahora la de Ojocaliente–La Pona, en la cual se aprovecharan 2 millones 730 mil litros de agua… LLAME YA. La Asociación Estatal de Padres de Familia en Aguascalientes comparte su número telefónico para apoyar a los papás y mamás que requieran de acompañamiento en este proceso de educación a distancia y la línea disponible es 970-54-56…