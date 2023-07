Alicia de J. Giacinti Comte

Con afecto a mis rectores favoritos:

Gonzalo González Hernández y

Felipe Martínez Rizo

En los últimos cincuenta años la cara de nuestra ciudad y de nuestro estado ha cambiado radicalmente. En esa transformación, el punto axial fue el nacimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que el pasado 19 de junio cumplió su primer medio centenario.

LAS AVES EMIGRABAN

Hace años, las instituciones en las que más alto grado académico podía alcanzar la juventud de Aguascalientes eran el Instituto de Ciencias y Tecnología y la Escuela Normal del Estado.

El Instituto nació en enero de 1867 por decreto del gobernador Jesús Gómez Portugal. A través de los años tuvo varios nombres hasta que se denominó Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (IACT). El nuevo nombre y la autonomía no significaron mayores cambios. Los jóvenes aguascalentenses seguían sin oportunidad de cursar estudios universitarios en su ciudad natal. Las muchachas que gustaban del estudio no podrían aspirar sino a ser profesoras y pocas, como muchos jóvenes, sólo a terminar el bachillerato. A quien deseaba una licenciatura o una ingeniería únicamente le quedaba un camino: emigrar.

Fuerte, insalvable a veces era, sobre todo para las mujeres, la oposición de las familias, que no veían con agrado el alejamiento de sus hijos, temiendo, con razón, que no regresasen. Se hacían grandes sacrificios económicos para sostener la “Universidad” de los futuros profesionistas. Pese a todo, la flor de la juventud aguascalentense ensayaba sus alas y volaba a otros jardines no tan bellos y tranquilos como Aguascalientes, pero en los que podían tener estudios universitarios, y en donde, a veces, vislumbraban mejores horizontes y anidaban definitivamente. Aguascalientes perdía a sus hijos y se empobrecía. Y así, década, tras década, lustro tras lustro, hasta casi terminar los sesentas.

ALGUNOS COMIENZAN ANIDAR EN NUESTROS JARDINES

En 1967 el Consejo Directivo del IACT aprobó la creación de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración de empresas, cuyos cursos se inauguraron en febrero de 1968. El gobernador Enrique Olivares Santana donó para la Escuela de Comercio y Administración el inmueble que fue la escuela primaria Miguel Alemán, justo al lado del Edificio Central del IACT y también cobijado por “la cúpula encantada de San Diego” como dijera el poeta Humberto Brand Sánchez. Antes habían abierto las carreras de Contador Privado y Trabajo Social. Esto fue sólo el proemio de lo que habría de venir después: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, que hoy da cobijo a miles de alumnos en todos sus niveles, hombres y mujeres que permanecen en nuestros lares y que después de formarse profesionalmente apoyan el progreso de su estado natal. Son aves que encontraron su nido entre nosotros.

PASO A PASITO

El 2 de enero de 1972 tomó posesión como rector del IACT el contador Humberto Martínez de León. En el discurso de su toma de posesión dejó asomar su magno proyecto: la creación de una universidad para Aguascalientes, proyecto largamente acariciado también por un grupo de personas entusiastas. De una manera, sencilla, sin rodeos, anunció sus planes de transformar radicalmente al IACT, para que no se quedara al margen del progreso. Sabía que la Universidad que se estaba gestando sería importante y decisiva para el avance de nuestro estado. Anunció el apoyo del presidente Luis Echeverría para la fundación de una Escuela de Medicina que se vio como uno más de los pasos para tener la anhelada universidad.

Hubo una suma de voluntades y corazones. Aguascalientes estaba en cruzada por la universidad, sus promotores la convirtieron en una necesidad sentida. Los estudiantes organizaron un maratón radiofónico. Los profesores del IACT aportaron un mes de sueldo para el proyecto. Muchos obreros regalaron un día de salario.

El 19 de septiembre de 1972 se inauguró la Escuela de Medicina que tantos y tan humanos y sabios médicos ha dado al estado y al país. El Doctor Gregorio Giacinti López presidía la Junta de Gobierno y estaba, como el rector, satisfecho de su logro. Ese mismo día se anuncia la carrera de Ventas y Mercadotecnia y la Escuela de Agricultura.

Lo siguiente fue planear la organización de la nueva institución. Conocer diversas opciones educativas para elegir la mejor. Establecer los planes de estudio y los programas. Determinar costos de operación y contar con los medios materiales para poner en marcha el grandioso proyecto. Adecuar la legislación del IACT para transformarlo en Universidad.

Se definió la filosofía de la Universidad. No se trataría de una institución de educación superior más, sería una universidad de hondos perfiles humanistas y así lo anunció el rector Martínez de León en su informe anual a principios de 1973. Después se integró el Patronato Universitario que tendría como objetivo apoyar a la naciente institución. El día 3 de febrero el rector tomó la protesta de sus miembros, distinguidos representantes de la sociedad aguascalentense, presididos por don Pablo Giacinti. En esa ocasión se dejó ver que ya se comenzaba a delinear el programa de extensión que, unida a la docencia y a la investigación formaría la trilogía de funciones sustantivas de la Universidad.

Así llegamos al 19 de junio de 1973, la fecha en que nace la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nace pequeña e indefensa pero con muchos ángeles guardianes cuyo entusiasmo, amor y entrega superarán todos los obstáculos y lograrán que la recién nacida Universidad se desarrollara fuerte y vigorosa. En esa sesión del Consejo se reconoció que la Universidad era el resultado del trabajo unido de una generación de aguascalentenses. Se dijo que iba a ser una universidad revolucionaria, abierta a las ideas más visionarias y audaces y a todas las ideologías, las que podrían ser discutidas con toda libertad, pero sin convertir a la Institución en un foro de propaganda política y/o religiosa. Había nacido la primera Universidad en nuestro estado, había nacido por fin, la hija anhelada por multitud de padres, que dedicarían todo su entusiasmo y toda su energía para verla crecer sana y fuerte.

El siguiente paso fue la aprobación de la Ley Orgánica. En el mismo mes de junio se entregó el proyecto al Gobernador del Estado, para que él a su vez, lo presentara ante el Congreso del Estado. Fue una época de espera e incertidumbre que pareció larga, larga… En octubre la Universidad eligió su primer rector, nombramiento que cayó como cosa natural en el C.P. Humberto Martínez de León, el hombre que desde la rectoría del IACT trabajó tanto por la fundación de la Institución.

El día 27 de noviembre una numerosa comisión de universitarios se apersonó en el Palacio de Gobierno. Ahí estaba la Junta de Gobierno, el rector y los directores de todas las escuelas de la Institución, estaba el presidente de la Asociación de Catedráticos y profesores y alumnos miembros del Consejo y más y más y más universitarios. Esa mañana en las oficinas del gobernador Francisco Guel Serna estaba la Universidad.

¿Qué llevaba a la Universidad al despacho del señor Gobernador? Nada menos que la urgencia de que la Ley Orgánica fuera presentada al Congreso del Estado a la mayor brevedad para su estudio, discusión y aprobación. Era el único requisito que faltaba para que la Universidad tuviera existencia legal. Finalmente, la Ley Orgánica llegó al Congreso para ser discutida.

Durante diciembre de 1973 en su tribuna se escucharon las voces de destacados universitarios que hicieron apasionada defensa del contenido de la Ley. Nunca el recinto había visto a tantos decididos defensores de una idea, de la estructura departamental para fomentar la eficiencia y la eficacia en la utilización de recursos tanto humanos como materiales y del organigrama, con la Junta de Gobierno como la máxima autoridad, seguida del Consejo Universitario y después el rector.

IDEALES CRISTALIZADOS

El Congreso del Estado de Aguascalientes deliberó largamente. Fue hasta el 8 de febrero de 1974, que aprobó la Ley Orgánica que el periódico oficial publicó el día 24 del mismo mes. Finalmente la Universidad tuvo existencia legal.

La excelencia académica, la libertad de cátedra, la libre investigación y el contacto permanente con la comunidad aguascalentense, aunados a la Formación Humanista son principios fundamentales de nuestra casa de estudios y están orientados al desarrollo integral del estudiante.

El árbol ha crecido y ha dado sus frutos. Las pocas carreras con que se inició la UAA se han convertido en 9 doctorados, 15 maestrías y 64 licenciaturas. Y como no puede olvidar sus orígenes imparte estudios de bachillerato en dos planteles. Tampoco olvida que se debe a la comunidad aguascalentense y se proyecta hacia la sociedad con cursos de extensión y actualización y con el servicio social que prestan sus alumnos en diferentes ámbitos.

Profesores de entonces, ricos en experiencia y jóvenes de espíritu, recuerdan con nostalgia esos tiempos de ardua lucha. Recuerdan con orgullo los problemas resueltos, los escollos salvados y hasta los ataques sufridos por parte de personas que no creían en el proyecto la Universidad.

En su medio centenario expreso mi felicitación a nuestra Universidad con palabras de un exalumno del IACT, Ramón López Velarde: “Sé siempre igual y fiel”, igual en tus principios, fiel a tu Ideario humanista, pero con la vista y la acción proyectadas hacia el porvenir y, sobre todo, no dejes de proyectarte en luz.

“Se lumen proferre”