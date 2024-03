A cinco años de la celebración del «Contrato de Asociación Público-Privada para llevar a cabo el Proyecto Denominado Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes», entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa Next Energy del Centro, en su calidad de Inversionista Prestador, el municipio capital ha erogado 664 millones 124 mil 785.67 pesos en el pago de un servicio que no se ha prestado. El proyecto, que se ha empezado a pagar desde abril de 2020, permanece inactivo, y las 100 hectáreas sobre la carretera 40, Cañada Honda-El Tepetate, a 11 kilómetros al noreste de la capital, están plagadas de paneles solares que, hasta el momento, no generan un solo kWh. La planta generadora de energía, construida para operar con tecnología solar y con una capacidad en el punto de interconexión de 77 MWac dividida en dos etapas (la primera de 28 y la segunda de 49), cuya producción energética sería de al menos 160 millones 773 mil 794 kWh al año, permanece olvidada por las autoridades federales. La primera etapa debía entrar en funcionamiento el 1° de abril de 2020, mientras que la segunda, prevista para operar en un terreno de 133 hectáreas, 5 kilómetros al norte del predio original, debía iniciar operaciones el pasado 1° de noviembre de 2023.

El Costo de la Penumbra

Año 1 : Según la documentación consultada por El Heraldo, el 30 de abril de 2020, el gobierno capitalino comenzó con las erogaciones mensuales de 10 millones 646 mil 355 pesos con 09 centavos, sumando un total de 127 millones 756 mil 260 pesos con 08 centavos destinados al pago del proyecto durante el primer año.

: Según la documentación consultada por El Heraldo, el 30 de abril de 2020, el gobierno capitalino comenzó con las erogaciones mensuales de 10 millones 646 mil 355 pesos con 09 centavos, sumando un total de 127 millones 756 mil 260 pesos con 08 centavos destinados al pago del proyecto durante el primer año. Año 2 : En el periodo del 30 de abril de 2021 al 30 de marzo de 2022, el municipio destinó cada mes 11 millones 165 mil 048 pesos con 05 centavos, sumando un total de 133 millones 980 mil 576 pesos con 60 centavos.

: En el periodo del 30 de abril de 2021 al 30 de marzo de 2022, el municipio destinó cada mes 11 millones 165 mil 048 pesos con 05 centavos, sumando un total de 133 millones 980 mil 576 pesos con 60 centavos. Año 3 : Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, se aportaron 140 millones 502 mil 704 pesos, derivados de pagos mensuales de 11 millones 708 mil 592 pesos.

: Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, se aportaron 140 millones 502 mil 704 pesos, derivados de pagos mensuales de 11 millones 708 mil 592 pesos. Año 4 : Del 30 de abril de 2023 al 31 de octubre de 2023, se pagaron 12 millones 278 mil 151 pesos con 52 centavos por mes, resultando en un pago de 85 millones 946 mil 060 pesos con 64 centavos. A esto se añade que, del 30 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, se comenzaron a pagar 35 millones 187 mil 836 pesos con 87 centavos mensuales al iniciar la segunda etapa del proyecto, sumando un total de 175 millones 939 mil 184 pesos con 35 centavos en solo cinco meses.

: Del 30 de abril de 2023 al 31 de octubre de 2023, se pagaron 12 millones 278 mil 151 pesos con 52 centavos por mes, resultando en un pago de 85 millones 946 mil 060 pesos con 64 centavos. A esto se añade que, del 30 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, se comenzaron a pagar 35 millones 187 mil 836 pesos con 87 centavos mensuales al iniciar la segunda etapa del proyecto, sumando un total de 175 millones 939 mil 184 pesos con 35 centavos en solo cinco meses. ¿Cuentas Claras? El total que el Ayuntamiento de Aguascalientes habrá pagado a la Asociación Público-Privada desde abril de 2020 hasta el 31 de marzo del año en curso asciende a 664 millones 124 mil 785 pesos con 67 centavos.

A LA ESPERA EN TRIBUNALES

Hace un año, el Ayuntamiento presentó una demanda contra Next Energy por presunto incumplimiento de contrato relacionado con el desarrollo del Parque Fotovoltaico. En este contexto, el Síndico Procurador del Ayuntamiento, Héctor Hugo Aguilera Cordero, explicó que el juicio, llevado a cabo por la vía oral mercantil, tiene como objetivo hacer valer los derechos del municipio y exigir el cumplimiento contractual por parte de la empresa.

Mencionó también que el proceso legal está en curso y progresa de manera constante. Aunque anticipa que podría extenderse, resaltó el compromiso del municipio por asegurar el cumplimiento de los términos del contrato y evitar daños. Adicionalmente, contempló la posibilidad de alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales, subrayando que cualquier mediación debe proteger los intereses del municipio sin comprometer su postura.