La única forma de evitar el crecimiento en el número de contagios y por ende, también de personas que fallecen por COVID-19, es la participación ciudadana, mediante el cuidado de su salud, como del cumplimiento de medidas de protección para sí mismos y para el resto de las personas, que como instrumento básico se ha pedido el uso del cubre bocas permanente, máxime cuando se estará en lugares públicos.

El mes que está por terminar presentó los niveles más altos de contagios y decesos de pacientes con COVID-19, y a pesar del llamado de salir de casa sólo a lo indispensable, como es ahora el trabajo o las compras necesarias, y los llamados de atención de la Federación por ser el estado con mayor movilidad innecesaria, no han sido suficientes para limitar a la población.

Por lo pronto, de acuerdo al informe técnico presentado este domingo, se sumaron 65 personas que resultaron positivas en las pruebas al coronavirus, con lo que se llega a una cifra de 2 mil 928 y la recuperación de 1,579 en total, quedando 451 sospechosos. Además se agregaron 3 decesos para llegar a 149 y 8 mil 893 negativos.

Durante una de las transmisiones de la semana que terminó, el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, resaltó que la única forma para contener la pandemia será sin duda el trabajo en equipo, la sociedad con su autocuidado, la estrategia del gobierno y el compromiso de quienes son parte del sector salud.

“Por parte del sector salud ha sido un acuerdo el continuar haciendo pruebas y más pruebas, pues esto ha permitido identificar oportunamente a los positivos y aislarlos, con ello cortar cadenas de transmisión”.

Consideró que también ha sido acertado el poner en marcha, dijo, las brigadas que visitan a los sospechosos a sus casas, para que no acudan a los hospitales; además de dar continuidad al Operativo Centinela con la instalación de módulos en todo el estado.

Mientras tanto, resaltó que el gobernador Martín Orozco ha sido sensible a los requerimientos y no ha escatimado en la compra de lo necesario, como son las pruebas y el equipo de protección para el personal de salud, pero “el reto será no bajar la guardia y seguir trabajando tanto el sector salud como la ciudadanía”.