A la par que estarán trabajando en las iniciativas y puntos de acuerdo de temas comprometidos durante su campaña proselitista, los diputados locales estarán dando seguimiento a los temas que dejaron pendientes las legislaturas anteriores, y que están incluidos en poco más de 450 expedientes.

Así lo manifestó el diputado Jaime González de León, quien refirió que la mayor parte de las iniciativas pendientes por resolver, corresponden a legislaturas como la LXIII y LIV, que si bien tendrá que darse cauce, los que acaban de comenzar estarán “enfocados en sacar las propuestas de campaña” y dar cumplimiento a la plataforma legislativa de los partidos que tienen representación en el Congreso del Estado.

En sí, dijo, se trata de 457 iniciativas pendientes, pero además, una vez integradas las distintas comisiones de trabajo y que han comenzado en forma sus funciones legislativas, se tendrán que sentar a platicar los temas que en particular serán revisados en las siguientes sesiones.

Lo que se avecina por lo pronto es la revisión y aprobación en su caso del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno Estatal, lo cual esperan considerar y hacer observaciones para subirlo al Pleno, antes de los plazos que tradicionalmente se han tenido, y es que ha habido legislaturas en que están trabajando en este tema en diciembre y con largas horas de sesiones, cuando se tiene la oportunidad de revisarlo con tiempo y tener el documento formal antes que termine el año.

González de León comentó que si bien hay representación partidista muy variada en la actual legislatura, la realidad es que se espera lograr consensos y trabajar con madurez política, sobre todo en los documentos pendientes por pasar al Pleno y heredados de las legislaturas LXIII y LIV, que urge sean resueltos ya sea a favor o simplemente desecharlos de no ser convenientes o de interés general.

En estas primeras sesiones, se ha visto cómo las diputadas y los diputados han comenzado a presentar iniciativas que tienen mucha relación con las propuestas de campaña, temas que se podría suponer, la ciudadanía dio el voto para que ocuparan una curul, y por ende es que se está dando prioridad, pero no se detendrán más los asuntos pendientes para acabar con el rezago legislativo.