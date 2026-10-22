Hoy la ciudad de Aguascalientes cumple 451 años.

Aquí están nuestras familias, los recuerdos de nuestra infancia, los barrios donde crecimos, las calles que conocemos de memoria y muchos de esos lugares que nos son propios.

Hay mucho que celebrar, sin duda, y hoy vale la pena recordar de dónde venimos y preguntarnos qué ciudad nos han dejado los gobiernos del PRI y del PAN.

En septiembre de 2021, unos días antes de que iniciara el primer periodo del presidente municipal Leonardo Montañez, el INEGI preguntó a los habitantes de Aguascalientes cuáles eran los principales problemas que encontraban en la ciudad. Casi cinco años después, la misma encuesta muestra cuánto han empeorado varios de esos problemas.

El agua muestra uno de los deterioros más fuertes. En 2021, el 51% de la población señalaba fallas en el suministro; para 2026, la cifra llegó al 89%.

Los baches tampoco han dejado de estar presentes. Pasaron del 80 al 86%. Las coladeras tapadas aumentaron del 50 al 70%, mientras que las deficiencias en la red pública de drenaje crecieron del 38 al 63%.

El descuido de parques y jardines pasó del 36 al 53%. La ineficiencia de limpia y recolección de basura se incrementó del 26 al 36%.

Detrás de esos porcentajes hay familias que pagan su recibo de agua y MIAA les entrega a cambio aire y arena en las llaves; personas que esquivan baches que llevan meses sin arreglar; vecinos que pasan junto a contenedores de basura convertidos en focos de infección; y también quienes ven cómo los parques donde deberían jugar sus hijos se deterioran ante la falta de atención.

Eso, desgraciadamente, es Aguascalientes.

Y frente a esto, hay una responsabilidad política que no puede diluirse. Después de tantos gobiernos panistas y priistas, la resignación no puede convertirse en otra herencia para quienes vienen detrás.

Por eso, a quienes hoy gobiernan les corresponde hacerse cargo de esos problemas, no heredarlos.

Y a nosotros, como ciudadanía, nos toca mirar de frente, tener memoria y exigir lo que no se ha hecho.

No tengo dudas de que hoy hay motivos para sentirnos orgullosos de esta tierra, de nuestras raíces y de todo lo que Aguascalientes nos ha dado, pero también hay que decirlo fuerte y claro: 451 años después, nuestra ciudad necesita y merece gobiernos que dejen de fallarle a su gente.

Ese sería el verdadero homenaje para nuestra ciudad.