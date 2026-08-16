La justicia alcanzó a Elías “N”, quien pasará 44 años, 10 meses y 15 días en prisión tras ser declarado responsable de allanamiento de morada, violación, amenazas y lesiones dolosas calificadas en agravio de una mujer.

Los hechos ocurrieron a finales de julio de 2023. De acuerdo con las investigaciones, el hombre ingresó de manera violenta y sin autorización al domicilio de la víctima, donde comenzó a agredirla físicamente.

Durante los hechos, Elías “N” sometió a la mujer mediante el uso de fuerza física y amenazas. La investigación estableció que, en varias ocasiones y principalmente durante las noches, la violentó sexualmente empleando la fuerza para vencer su resistencia.

El acusado también amenazó repetidamente a la víctima con privarla de la vida, manteniéndola bajo un estado de temor y sometimiento. A esto se sumaron agresiones físicas reiteradas que le provocaron afectaciones a la salud.

Tras la denuncia, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron detener al señalado y el caso fue llevado ante la autoridad judicial.

Una vez valoradas las pruebas aportadas durante el proceso penal, Elías “N” fue encontrado responsable de los cuatro delitos y recibió la sentencia de más de 44 años de cárcel.