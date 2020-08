Armando Santana Valdés, presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, señaló que 400 camionetas se encuentran al pendiente de este regreso a clases en la educación media superior y superior, pero no ha habido cambios en el flujo de pasajeros, y hasta el momento se puede circular con 13 personas por unidad con esquemas de sanitización permanente.

Aseveró que este gremio cumple con sus protocolos sanitarios, aunque existen reportes de la Guardia sanitaria respecto al apercibimiento de 29 choferes de colectivo y reporta la revisión de 547 camionetas, y esa cifra simplemente no opera en Aguascalientes en este servicio, por lo que se presume que hay combis de servicio de personal incluidas.

La Guardia Sanitaria no especificó la modalidad de los apercibimientos, ya que el transporte colectivo foráneo no tiene información al respecto, motivo por el cual se hace un sondeo a fondo dentro de su gremio para estar atento de sus operadores.