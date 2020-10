Alrededor de 200 millones de pesos es la pérdida económica que tendrá Aguascalientes por la cancelación del Festival de Calaveras este año, según estimaciones del Colegio de Economistas de Aguascalientes, informó el secretario de Comisiones, José Gil Gordillo Mendoza.

En videoconferencia de prensa, el especialista detalló que el principal sector que tendrá una afectación importante será el hotelero con alrededor de 56 millones de pesos, seguido del sector comercio con 54 millones, transportes con 36 millones y los restaurantes con 30 millones.

Comentó que de acuerdo a datos del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), la derrama estimada del Festival de Calaveras en años anteriores fue de 173 millones de pesos, alcanzando 455 mil visitas, de los cuales la Secretaría de Turismo del Estado estimó la llegada de 19 mil turistas, alcanzando el 56% de ocupación hotelera.

Indicó que en octubre y noviembre de 2018 se recibieron en el Estado a 147 mil turistas y el nivel de ocupación fue muy similar a la de abril y mayo con 156 mil, por lo que año con año, dicho festival ha ido creciendo en preferencia, lo que hace que noviembre sea el segundo mes con más cuartos ocupados en la entidad.

Estableció que de acuerdo al último dato de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, derivado de la realización del Festival del Vino en septiembre pasado, se tuvo un incremento en la ocupación de cuartos para llegar al 38%, por lo que se ha tenido un crecimiento paulatino, pues en 2013 se tenía un 49% y al año pasado fue del 61%.

Afirmó que si bien los hoteleros y las cámaras de restaurantes y de comercio han enfrentado con responsabilidad la cancelación del Festival de Calaveras junto con la Feria de San Marcos, tras reconocer que este año las condiciones sanitarias no son las más adecuadas, Gil Gordillo resaltó que se requiere una estrategia por parte de las autoridades estatales para poder recuperar y no tener pérdidas tan representativas en estos sectores. “Hay que invitar a estos sectores a seguir trabajando, al gobierno a plantear soluciones a todos, a reenfocar, a innovar para ver la forma de compensar estas pérdidas y que no se vean afectados los empleos e ingresos más de lo que ya están”.