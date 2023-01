El vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, señaló que una vez que el Senado vote a favor o en contra el Plan B de la reforma electoral, los mexicanos podrán actuar en 4 vertientes para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, por vía de amparos, particulares y grupales, juicios laborales y también de protección de derechos políticos de los ciudadanos.

Por ahora, el Consejo General del INE ha instruido al Secretario Ejecutivo para que realice todas las acciones jurídicas necesarias en la defensa del Instituto Nacional Electoral, a la luz de un informe que revela que el Plan B es una iniciativa que daña profundamente a la democracia y cercena a este organismo.

Por ello, el secretario general del INE deberá instruir lo que se hará en dos posibles escenarios. Si el Plan B funciona se trabajará en la integración de la Comisión de Administración para la liquidación de todas personas de las 300 juntas distritales. Y cuáles serán los criterios para dejar a un vocal operativo y hasta ahora no se sabe si será temporal o permanente.

El escenario segundo se relaciona con la defensa del INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se presentará una controversia de constitucionalidad, una vez que el senado de la República vote el Plan B. De ahí se derivarán una serie de eventos jurídicos, tanto en lo general como en lo particular.

Una de las acciones jurídicas de inconstitucionalidad será el modelo Amicus Curiae (amigos del caso), por parte de asociaciones civiles y ciudadanos. También habrá juicios de amparo en lo particular o grupal contra algunas acciones que implique la reforma del Plan B; otros acudirán a juicios de protección de derechos del ciudadano al sentir que se lesionan sus derechos político electorales.

Otro recurso serán los juicios laborales que deberán presentarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que todos los empleados del INE son atendidos por el Artículo 41 de la Constitución Política de México, dada la especialización de trabajo.