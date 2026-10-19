La crianza de borregos y cabras en Aguascalientes reúne alrededor de 68 mil 744 animales, de los cuales 57 mil 810 son ovinos y 10 mil 934 son caprinos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

En el marco del 40 aniversario de la Asociación Ganadera Local de Ovinocultores y Caprinocultores de Aguascalientes, la dependencia reconoció la trayectoria de productores dedicados a la crianza y comercialización de estas especies.

La organización comenzó con apenas 13 criadores y actualmente agrupa a más de 100 integrantes. Durante cuatro décadas, ha impulsado el mejoramiento genético, el manejo responsable del ganado y la capacitación de sus asociados, quienes han obtenido campeonatos nacionales con ejemplares de distintas razas.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, destacó la colaboración entre el gobierno estatal y los productores para promover los productos derivados de ambas especies y fortalecer su participación en el sistema alimentario.

Por su parte, Héctor Gerardo Cruz, presidente de la Unión Nacional de Ovinocultores, llamó a reforzar la sanidad animal, la genética, la producción y la comercialización, así como a incorporar a las nuevas generaciones a la actividad ganadera.

Según los datos presentados, la producción de leche de cabra alcanza los mil 39 litros diarios en la entidad, que también se destinan a la elaboración de fórmulas lácteas para niños y personas con intolerancia a la lactosa.

Durante la ceremonia, recibieron reconocimientos Octavio Acero Varela, Fernando Franco Veloz, los hermanos Sutti Marín, Miguel Ángel Gutiérrez Macías, Ángel González Álvarez, Gaspar Romo Salas, Rigoberto Macías López, Benjamín García Rodríguez y Martha Patricia Zavala Arias.