Ayer se conmemoró un año más del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en las elecciones de 1994 y designado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Mi intención no es causar malestar entre los seguidores de Colosio; más bien, busco ofrecer una perspectiva diferente sobre un individuo que era, después de todo, un político típico de aquellos tiempos. La conmemoración pasó relativamente desapercibida dentro del priismo, especialmente considerando que se trató del 30 aniversario, razón por la cual deseo aprovechar la ocasión para recordarlo.

El mito de Colosio como luchador social y demócrata surge, en gran medida, de un acto de contrición del priismo por el asesinato de uno de los suyos, así como de la oportunidad de contar con un mártir contemporáneo. Cabe destacar que el PRI carece de líderes morales significativos y aquellos que reivindica de la Revolución Mexicana son reconocidos por la sociedad como priistas. Este mito se sustenta principalmente en su «famoso» discurso del 6 de marzo en el Monumento a la Revolución, donde supuestamente marcó distancia del régimen salinista, aunque gran parte de su campaña alabó las acciones del presidente Salinas.

Es interesante mencionar que el discurso del 6 de marzo podría haber sido inspirado o incluso plagiado del «I have a dream» de Martin Luther King. Según las costumbres priistas de la época, los candidatos presidenciales enviaban los borradores de sus discursos a la oficina de la presidencia para su autorización o corrección, lo que sugiere que dicho discurso pudo haber sido coordinado con Salinas para intentar transmitir un mensaje de ruptura y favorecer su crecimiento político.

No deseo extenderme demasiado en la historia política, partidista y electoral de Colosio, pero quiero concluir diciendo que su asesinato fue el acto de un régimen autoritario y absoluto que, ante las señales de perder el poder, reaccionó de manera inimaginable y condenable. En estos tiempos, es importante recordar esto para asegurarnos de que no se repita en la democracia que hoy tenemos.