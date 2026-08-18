Con un presupuesto de casi 3 mil millones de pesos, el Programa de Obra Pública 2026 impulsa una de las transformaciones de infraestructura vial y sanitaria más ambiciosas de los últimos años. El monto duplica los recursos ejercidos habitualmente en periodos anteriores, que oscilaban entre 1,500 y 1,800 millones de pesos.

César Enrique Peralta Plancarte, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Estado, informó que la prioridad consiste en consolidar conectores estratégicos para desahogar el tráfico en la zona metropolitana.

Entre las obras destaca la conclusión de la segunda etapa de la avenida Héroe Inmortal, así como la gestión de recursos para una tercera fase. Este conector enlazará la carretera federal 45 Sur con el Tercer Anillo, mediante el puente de Villa Sur, lo que permitirá agilizar la circulación hacia el oriente de la capital.

A la par, la SOP ultima los detalles de la sexta etapa del Tercer Anillo, en su empalme con la avenida Guadalupe González, lo que garantizará la continuidad del circuito desde la avenida Universidad. Asimismo, la dependencia prevé entregar entre agosto y septiembre diversas vialidades en localidades como Pericos, Paso Hondo y Cumbres III.

En materia de salud, Peralta Plancarte descartó que los reajustes presupuestales frenen la obra pública. Explicó que los recursos fueron reorientados hacia infraestructura hospitalaria, en coordinación con el IMSS. Entre los proyectos destacó la segunda etapa del Hospital General de Pabellón de Arteaga, que contará con 60 camas y cuyas obras comenzarán entre septiembre y octubre, con la previsión de concluirlas en marzo de 2027.

A este despliegue estatal se sumará la construcción del nuevo Hospital Regional de 260 camas en El Chiflido. La obra representará una inversión federal independiente de 3 mil millones de pesos, a cargo del IMSS, y su edificación está programada para comenzar el próximo año.