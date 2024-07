Un fuerte choque entre una camioneta pick up y un vehículo sedán, que se registró ayer por la tarde en la carretera que conduce a la comunidad de Salto de los Salado, dejó como saldo de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance fue reportado a las 17:15 horas y se registró sobre la carretera estatal número 42, lugar hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a fin de apoyar a los lesionados.

Quienes resultaron lesionadas fueron tres mujeres de nombres Montserrat, de 30 años de edad, la cual presentaba un golpe en la cabeza; la señora Margarita, de 65 años de edad, quien sufrió una lesión en las cervicales y María Cristina, de 62 años de edad, quien presentaba un fuerte golpe en el pecho.

Todas ellas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada, donde se reportó su estado de salud como estable y fuera de peligro.

Las ahora lesionadas viajaban en un vehículo sedán, en color azul, que conducía Montserrat y circulaba por la carretera estatal número 42 que conduce a la comunidad de Salto de los Salado, municipio de Aguascalientes.

Sin embargo, pasando la entrada a El Sabinal, la conductora decidió dar una vuelta en “U” sin tomar las precauciones necesarias, lo que ocasionó que chocara contra una camioneta Ford, pick up, en color blando, que era guiada por un joven de nombre Angel Isaac, de 18 años de edad y quien ante lo repentino de los hechos no pudo evitar el accidente.

Afortunadamente el conductor de la camioneta pick up sólo resultó con golpes menores y no requirió ser trasladado a algún nosocomio.